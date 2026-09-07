Afyonkarahisar'da TÜFİS ile market raflarında fiyat taraması

Denetimin kapsamı:

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) çerçevesinde kentte faaliyet gösteren marketlerde kapsamlı bir fiyat takip çalışması gerçekleştirdi.

Toplanan veriler ve yöntem:

Ekipler, market raflarındaki tarımsal ürünlerin etiket fiyatlarını yerinde inceleyerek, fiyat değişimlerini ve güncel etiket bilgilerini kayıt altına aldı. Denetimler sırasında saha notları tutuldu ve veri girişleri ile karşılaştırmalar yapıldı.

Amaç ve takip süreci:

Çalışmanın temel hedefi, tarımsal ürünlerin piyasadaki seyrini düzenli olarak izlemek ve güncel piyasa verileri oluşturmaktır. Müdürlüğün ekipleri, elde edilen verilerle piyasa analizleri yapmaya ve benzer denetimleri düzenli olarak sürdürmeye devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN TARIMSAL ÜRÜNLERİN PİYASA HAREKETLERİNİN İZLENMESİ AMACIYLA TÜFİS ÇERÇEVESİNDE MARKETLERDE FİYAT TAKİP ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.