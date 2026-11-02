Dolar 49,8889 -0,08%
Euro 56,0334 +0,56%
Bist 10.699,53 -0,56%
Altın Gram 6.261,07 +0,12%
EUR/USD 1,1211 +0,40%
Brent Petrol 109,82 -3,18%
--°

Trafik önlemleri yoğunlaştı: Bolu'da ekim ayında kapsamlı denetim

Bolu'da 1-31 Ekim arasında emniyet ve jandarma ekiplerince denetimlerde 166 bin 23 araç kontrol edildi, 14 bin 415 sürücüye ceza verildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 10:06

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 10:08

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Trafik önlemleri yoğunlaştı: Bolu'da ekim ayında kapsamlı denetim

Bolu'da ekim ayı trafik denetimleri

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından 1-31 Ekim tarihleri arasında yürütülen denetimler kent genelinde yoğun biçimde sürdü.

Denetimler kapsamında 166 bin 23 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal ettiği ya da evraklarında eksiklik tespit edilen 14 bin 415 sürücüye idari para cezası uygulandı.

uygulama alanı ve kapsamı:

Ekipler il merkezi ile bağlantı yollarında toplam 7 bin 595 trafik uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler, hem yaya hem araç trafiğinin yoğun olduğu noktalar ile bağlantı yollarında sistemli şekilde yapıldı.

tespit edilen ihlaller ve yetkililerin açıklaması:

Yapılan kontrollerde sürücülerin evrak eksiklikleri, trafik kurallarına uymama ve sürüş kurallarındaki ihlaller tespit edildi. Yetkililer, bu uygulamaların amacının trafik güvenliğini artırmak ve trafik kazalarının önüne geçmek olduğunu belirtti ve denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.

BOLU’DA TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA EKİM AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 166 BİN...

BOLU’DA TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA EKİM AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 166 BİN 23 ARAÇ KONTROL EDİLDİ. KURALLARA UYMADIĞI BELİRLENEN 14 BİN 415 SÜRÜCÜYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Klasik otomobillerin kimliği değiştirildi: 39 kişi adliyeye sevk edildi
images

Rutin kontrolde yakalandı: kamyonda 500 kilo kaçak tütün
images

Bolu'da köpek kavgası sahipleri birbirine düşürdü
images

Eskişehir'de motor kısmında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehirli yardım grubu Şanlıurfa köy okuluna kütüphane kurdu

Bolu'da köpek kavgası sahipleri birbirine düşürdü

Ak Lease'ten Proparco ortaklığıyla enerji dönüşümüne 50 milyon euro destek

Sincan Belediyesi'nden geleceğe nota: Türk müziği çocuk korosu kuruldu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı