Trafik önlemleri yoğunlaştı: Bolu'da ekim ayında kapsamlı denetim

Bolu'da ekim ayı trafik denetimleri

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından 1-31 Ekim tarihleri arasında yürütülen denetimler kent genelinde yoğun biçimde sürdü.

Denetimler kapsamında 166 bin 23 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal ettiği ya da evraklarında eksiklik tespit edilen 14 bin 415 sürücüye idari para cezası uygulandı.

uygulama alanı ve kapsamı:

Ekipler il merkezi ile bağlantı yollarında toplam 7 bin 595 trafik uygulaması gerçekleştirdi. Denetimler, hem yaya hem araç trafiğinin yoğun olduğu noktalar ile bağlantı yollarında sistemli şekilde yapıldı.

tespit edilen ihlaller ve yetkililerin açıklaması:

Yapılan kontrollerde sürücülerin evrak eksiklikleri, trafik kurallarına uymama ve sürüş kurallarındaki ihlaller tespit edildi. Yetkililer, bu uygulamaların amacının trafik güvenliğini artırmak ve trafik kazalarının önüne geçmek olduğunu belirtti ve denetimlerin kent genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.

BOLU’DA TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA EKİM AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE 166 BİN 23 ARAÇ KONTROL EDİLDİ. KURALLARA UYMADIĞI BELİRLENEN 14 BİN 415 SÜRÜCÜYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.