Trafik polisinin müdahalesiyle KPSS'ye son anda yetişti

Sınava son anda yetişti:

Eskişehir'de Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girmek üzere yola çıkan Ferhat Bilgiseven, beklenmedik trafik yoğunluğu ve aksaklıklar nedeniyle sınav saatinde merkezde olamayacağını fark etti. Heyecanlanan genç, sınavın başlamasına dakikalar kala yol güzergâhında görev yapan trafik polislerinden yardım istedi.

Polis müdahalesi ve ulaşım:

Trafik ekipleri, durumun aciliyetini değerlendirerek hızlı bir şekilde harekete geçti. Ekip aracıyla sirenler eşliğinde gerçekleştirilen eskort sayesinde Bilgiseven, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi yerleşkesine götürüldü. Fakülte önüne varışı ve binaya giriş yapması, sınav kapısının kapanmasına adeta saniyeler kala gerçekleşti.

Vatandaşların takdiri:

Ekiplerin zamanla yarışan ama güvenli müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi ve takdir topladı. Olay, adayın sınava erişimini sağlarken, acil durumlarda emniyet güçlerinin koordineli çalışmalarının önemini bir kez daha gösterdi.

GENCİ KPSS SINAVINA POLİS YETİŞTİRDİ