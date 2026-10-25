Hava yoluyla gelen 25 kiloluk sevkiyat İstanbul havalimanında durduruldu

Operasyonun ayrıntıları:

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Havalimanı'nda narkotik risk analizleri sonucu bir yolcunun bagajında uyuşturucu tespit edildi. Narkokim Kısım Amirliği ekiplerinin 24 Ekim tarihinde yaptığı kontrolde, Kamboçya'nın Punom Pen kentinden Seul aktarmalı gelen ve İspanya pasaportlu Leanordo Fernandez Cortes isimli yolcunun bagajında brüt ağırlığı 25 kilo 520 gram olan esrar maddesi belirlendi. Şüpheli aynı gün gözaltına alındı.

Bayrampaşa'daki yakalama ve teslim alma planı:

Başsavcılık talimatıyla yürütülen soruşturmada, ele geçirilen uyuşturucuyu teslim alacak kişi veya kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı. Yapılan takip ve istihbari çalışmalar sonucunda, uyuşturucuyu Bayrampaşa'da teslim alacağı belirlenen Burak İvdil 25 Ekim tarihinde düzenlenen operasyonda suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

ele geçirilen miktar ve soruşturmanın seyri:

Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon 624 bin lira olduğunu bildirdi. İki şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü, soruşturmanın Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam ettiği belirtildi.

GAZİOSMANPAŞA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, İSTANBUL HAVALİMANI’NDA KAMBOÇYA’DAN GÜNEY KORE AKTARMALI OLARAK GELEN İSPANYA PASAPORTLU YOLCUNUN BAGAJINDA 25 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.