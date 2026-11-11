Trafik polisleri yol ortasında kalan aracı iterek güvenliğe taşıdı

Kayseri'de yol ortasında kalan araç:

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Davud El-Kayseri Caddesi üzerinde seyreden A.B. idaresindeki 38 AGP 736 plakalı otomobil, yakıtının bitmesi nedeniyle yol ortasında kaldı.

polis müdahalesi:

Olayı gören Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarını kenara çekerek müdahaleye geçti. Ekipte görevli iki polis memuru, sürücünün yardımına koşarak otomobili itmeye başladı.

aracın güvenliğe alınması ve sürücünün tepkisi:

Polislerin birlikte itmesiyle otomobil yol kenarına çekilip güvenli bir bölgeye alındı. Müdahale sonrasında sürücü A.B., kendisine yardım eden polis ekiplerine teşekkür etti.

Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi, hem sürücünün mağduriyetinin giderilmesini sağladı hem de caddede trafik akışının aksamadan devam etmesine katkıda bulundu.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE YAKITI BİTEN OTOMOBİL YOL ORTASINDA KALDI. TRAFİĞİN ORTASINDA KALAN SÜRÜCÜNÜN YARDIMINA KOŞAN TRAFİK POLİSLERİ, OTOMOBİLİ YOL KENARINA KADAR İTTİ.