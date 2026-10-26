Trafikte tehlikeli manevra Sultangazi'de motosikletin zigzaklı sürüşü kamerada

Olayın meydana geldiği yer ve zaman:

Olay, sabah saatlerinde Sultangazi-Arnavutköy istikameti Eski Edirne Asfaltı üzerinde gerçekleşti. Görüntülerde, trafikte yoğunluğun olduğu sırada ilerleyen motosiklet sürücüsünün hareketleri dikkat çekiyor.

Görüntülerin içeriği:

Başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntülerde, plakası 34 PRZ 938 olan motosikletin araçlar arasında zikzak çizerek ilerlediği görülüyor. Kayıtta sürücünün sıkışık trafik içinde ani manevralar yaptığı ve hem kendi canını hem de çevresindekilerin güvenliğini tehlikeye attığı açıkça izlenebiliyor.

Trafik güvenliği açısından değerlendirme:

Kamera kayıtları, yoğun trafikte kontrolsüz ve dikkatsiz sürüşün olası kazalara yol açabileceğini görselleştiriyor. Bu tür davranışlar hem araç sürücülerini hem de yaya trafiğini riske atıyor; kayıt eden sürücülerin paylaştığı görüntüler, benzer ihlallerin tespitine ve yetkililere bildirilmeye olanak sağlayabiliyor.

SULTANGAZİ İLÇESİNDE YOĞUN TRAFİKTE ZİKZAK ÇİZEREK İLERLEYEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ, HEM KENDİ CANINI HEM DE DİĞER SÜRÜCÜLERİN GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE ATTI