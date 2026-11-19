Olayın meydana geldiği yer:

Olay, Bilecik merkeze bağlı Koyunköy köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir kişi traktörüne kepçe aparatı takma girişiminde bulunurken çamurluk bölümünde sıkıştı.

Olay anı ve mağdur:

Sıkışma sonucu yaralanan kişi, sağlık ekipleri gelmeden olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahsın kimliği, aile ve resmi kayıtlarda Yaşar Öztürk olarak bildirildi.

soruşturma ve gerekli işlemler:

Olayın ardından cenaze, yapılacak işlemler için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı talimatıyla adli soruşturma başlatıldı ve sürecin ardından yapılacak tespitlere göre işlem yürütülecek.

BİLECİK’TE TRAKTÖRÜNE KEPÇE APARATI TAKTIĞI SIRADA ÇAMURLUK KISMINA SIKIŞAN ADAM HAYATINI KAYBETTİ.