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Traktörlerin gece yolculuğuna dikkat: Gaziantep'te jandarma 361 sürücüye eğitim verdi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Eylül ayında 361 traktör sürücüsüne 'güvenli tarım, güvenli trafik' eğitimi verip 722 reflektör dağıttı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Traktörlerin gece yolculuğuna dikkat: Gaziantep'te jandarma 361 sürücüye eğitim verdi

Traktör denetiminde eğitim ve görünürlük çalışması

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, tarım işçilerini taşıyan araçlar ile traktörlerin karayollarında daha güvenli seyretmesini sağlamak amacıyla Eylül ayında saha çalışması yürüttü. Gerçekleştirilen faaliyetlerde amaç, görünürlüğü artırmak ve trafik kazalarını azaltmaktı.

Eğitimin içeriği

Faaliyet kapsamında toplam 361 traktör sürücüsüne temel trafik kuralları ve pratik önlemler hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitimde özellikle sarı ikaz lambası kullanımının önemi, traktör römorklarına takılması zorunlu olan reflektörler ve ROPS (Devrilmeye Karşı Koruyucu Çerçeve) sisteminin can güvenliğine katkısı vurgulandı.

Reflektör dağıtımı ve saha uygulaması

Şahinbey, İslahiye, Karkamış, Nurdağı, Oğuzeli, Nizip ve Şehitkâmil ilçelerinde yürütülen çalışmalarda, reflektör bulunmayan traktör römorklarına toplam 722 adet reflektör dağıtıldı. Uygulama ile gece ve alacakaranlıkta araçların görünürlüğünün artırılması hedeflendi.

Jandarma ekipleri, bilgilendirme ve dağıtım faaliyetlerini bir arada yürüterek hem farkındalık oluşturdu hem de pratik destek sağladı. Yetkililer, benzer eğitim ve denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

JANDARMADAN 361 TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜNE &#039;GÜVENLİ TARIM, GÜVENLİ TRAFİK&#039; EĞİTİMİ

JANDARMADAN 361 TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜNE 'GÜVENLİ TARIM, GÜVENLİ TRAFİK' EĞİTİMİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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