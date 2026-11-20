Bursa'dan gelen hybrid 4x4: Renault Boreal Türkiye'de satışa çıkıyor

Renault, ürün gamını hybrid E-Tech 4x4 versiyonuyla genişleterek Boreal ailesine yeni bir seçenek ekledi. Bursa Oyak Renault Fabrikaları’nda üretilen bu versiyon, hem dört tekerlekten çekiş teknolojisi hem de elektrik destekli güç aktarımı sunarak markanın Türkiye pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Bursa üretimi ve yerli katkı oranı:

Boreal, Türkiye'de üretilen ve Türkiye pazarında satışta olan tek hybrid 4x4 olarak öne çıkıyor. Modelin üretiminde yüzde 50’nin üzerindeki yerli katkı oranı bulunuyor; aynı zamanda Bursa'da üretilen ilk 4x4 Renault olma niteliğini taşıyor. Renault Grubu’nun Türkiye’ye yönelik yatırım stratejisinin bir parçası olan Boreal, Bursa’dan farklı pazarlara ihraç edilerek ülkenin küresel üretim ağındaki rolünü güçlendiriyor.

Pazardaki performans ve hedefler:

Boreal, Haziran 2026'da Türkiye pazarına sunulduktan sonra kısa sürede güçlü bir talep gördü. İlk beş ayda 12 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirilirken, Temmuz 2026'da 3 bin 31 adet ve %4,85 pazar payı ile dikkat çekti. Yılın üçüncü çeyreğinde 7 bin 934 adet satışla ikinci en çok tercih edilen SUV olurken, Ekim ayında 2 bin 779 adet satıldı ve otomobil pazarında %4,3 paya ulaştı. Bu başarı, toplam otomotiv pazarının aynı dönemde %30,8 daraldığı bir ortamda elde edildi. Yeni hybrid E-Tech 4x4 ile Boreal, farklı motor ve çekiş seçenekleriyle Türkiye'deki başarısını sürdürmeyi amaçlıyor.

Güç aktarma, performans ve sürüş teknolojileri:

Yeni Boreal hybrid E-Tech 4x4, 1,2 litrelik üç silindirli turbo benzinli motor ile elektrik motorunu bir araya getiren hibrit sistemle 150 hp birleşik güç üretiyor. Arkaya yerleştirilen elektrikli motor, dört tekerlekten çekişi mümkün kılarak zorlu zeminlerde denge ve kontrol sağlıyor. Modelde 48V lityum iyon batarya ve 6 ileri otomatik şanzıman bulunuyor; 0-100 km/s hızlanma 10,1 saniye ve azami hız 180 km/s olarak belirtiliyor. WLTP verilerine göre ortalama yakıt tüketimi 5,8 lt/100 km ve ortalama karbon dioksit emisyonu 131 g/km seviyesinde açıklanmıştır.

Mevcut ürün gamında yer alan 1.3 TCe EDC ve 1.8 Full Hybrid E-Tech motor seçeneklerine eklenen bu yeni hybrid E-Tech sistemi, Renault'nun farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik güç aktarma çözümlerini çeşitlendiriyor. Sistem, içten yanmalı motoru gerektiğinde elektrik motoruyla destekleyerek hızlanma performansını artırıyor ve uygun koşullarda yalnızca elektrikle hareket etme olanağı sunuyor.

Sürüş modları ve arazi yetenekleri:

Boreal hybrid E-Tech 4x4, sürüş koşullarına göre ayarlanabilen çok sayıda mod sunuyor. Eco, Auto, Kar, Çamur/Kum, Off-road, Smart, Comfort ve Sport gibi modlar aracın karakterini ve çekiş yönetimini farklı zemine göre optimize ediyor. Araçta bulunan 4x4 performans izleme monitörü; pusula, altimetre ve devrilme açısı gibi bilgileri göstererek arazi kullanımını destekliyor, iniş destek sistemi ise eğimli zeminlerde kontrollü sürüş sağlıyor.

Teknik veriler özetle: Motor: 1,2 lt, 3 silindirli turbo benzinli + elektrik motoru; Birleşik güç: 150 hp; İçten yanmalı motor gücü: 103 kW; Tork: 230 Nm (1.900-4.000 dev/dk); Şanzıman: 6 ileri otomatik; Batarya: 48V lityum iyon, 0,7 kWh; Çekiş: 4x4, arkaya yerleştirilmiş elektrik motoru; 0-100 km/s: 10,1 saniye; Azami hız: 180 km/s; WLTP ort. tüketim: 5,8 lt/100 km; CO2: 131 g/km; Yakıt deposu: 50 litre.

Modelin yeni hybrid E-Tech 4x4 versiyonu 23 Kasım itibarıyla Türkiye'de satışa sunulacak.

ENAULT BOREAL, YENİ HYBRİD E-TECH 4X4 VERSİYONUYLA ÜRÜN GAMINI GENİŞLETİYOR. BURSA OYAK RENAULT FABRİKALARI'NDA ÜRETİLEN VE YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE YERLİ KATKI ORANI İLE TÜRKİYE OTOMOTİV SANAYİSİNE DEĞER KATAN BOREAL, TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN VE TÜRKİYE PAZARINDA SATIŞA SUNULAN TEK HYBRİD 4X4 OLMASININ YANI SIRA BURSA'DA ÜRETİLEN İLK 4X4 RENAULT OLMA ÖZELLİĞİNİ DE TAŞIYOR. MODEL, 23 KASIM’DA TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULUYOR.