Bangkok'ta büyükelçilik önünde İsrailli turistlere tepki

Bangkok'ta büyükelçilik önünde protesto

Bangkok'ta yüzlerce kişi sabah saatlerinde İsrail Büyükelçiliği önünde toplandı. Göstericiler, İsrailli turist ve vatandaĢların Tayland yasalarına ve yerel kültüre saygı göstermesini talep etti.

Kalabalık ellerinde Tayland bayrakları taşıdı ve çeşitli pankartlar açtı. Gösteride öne çıkan yazılar arasında "Tayland'ı kurtarın", "Tayland satılık değil" ve "Yahudiler dışarı" ile İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerine tepki içeren "Tayland, savaş suçluları için güvenli değil", "İsrail'i boykot edin" ve "Soykırımı durdurun" gibi sloganlar yer aldı.

Organizasyon ve talepler:

Protestoya öncülük eden isimlerden biri, Tayland merkezli Manager Daily gazetesinin kurucusu ve siyasi aktivist Sondhi Limthongkul oldu. Limthongkul, büyükelçiliğe iletilmek üzere bir protesto mektubu sundu ve Tayland hükümetine yasa dışı faaliyetlere karşı somut adımlar atma çağrısında bulundu. Limthongkul, "Tayland halkının misafirperverliğinin yasa ihlalleri için bir açık kapı olmadığını" vurguladı.

Büyükelçilik ve resmi yanıtlar:

İsrail Büyükelçiliği, protestonun ardından yaptığı açıklamada, İsrailli turistlerle ilgili ortaya çıkan olumsuz gelişmelerden haberdar olduklarını ve sorunların çözümü için Tayland makamlarıyla birlikte çalıştıklarını bildirdi. Büyükelçilik ayrıca İsrailli ziyaretçilere Tayland yasaları ve kültürüne saygı gösterme konusunda bilgilendirme yapılacağını açıkladı.

İsrail'in Bangkok Büyükelçisi Alona Fisher-Kamm, bazı İsrailli turistlerin Tayland kurallarına ve kültürüne yeterince dikkat etmemesinden kaynaklanan sorunları kabul etti. Fisher-Kamm, İsraillilerin Tayland'ı "işgal etmeye" ya da ülkede kolonileşmeye çalıştığı yönündeki iddiaları reddetti ve Tayland yasalarını ihlal eden kişilerin büyükelçilik tarafından korunmayacağını belirtti. Büyükelçi, büyük bir kısmın herhangi bir sorun çıkarmadan geldiğini, yaşanan olayların çoğunun kültürel farklılıklardan ya da yerel yasaların yeterince bilinmemesinden kaynaklandığını söyledi.

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow da, protestodan iki gün önce Fisher-Kamm ile bir araya gelerek İsrailli turistlerle ilgili tartışmaları görüştü. Görüşmenin ardından Tayland Dışişleri Bakanlığı, yabancı ziyaretçilerin ülke yasalarına, geleneklerine ve yaşam biçimine saygı göstermesinin önemine dikkat çekti.

Tayland Göçmenlik Bürosu verilerine göre, Mart ayı itibarıyla ülkede yaklaşık 31 bin İsrail vatandaşı bulunuyor; geçen yıl ise 420 binden fazla İsrailli Tayland'ı ziyaret etti. Son dönemde yabancıların ülke yasalarını ihlal ettiği veya taşınmaz edinme kurallarını aşmaya çalıştığı iddialarına yönelik denetimler artırıldı.

Gösteri, hem yerel düzen ve ekonomik ilişkiler hem de diplomatik kanallar açısından takip edilirken, taraflar sorunun çözümü için iş birliği vurgusu yaptı ve yetkililer iddiaları araştırma ve bilgilendirme adımları atma sözü verdi.

TAYLAND'DA İSRAİL VATANDAŞLARININ UYGUNSUZ YOLLARDAN ÜLKEDE TOPRAK SATIN ALDIĞINI ÖNE SÜREN VE İSRAİLLİ TURİSTLERİN ÜLKEDEKİ DAVRANIŞLARINA YÖNELİK TEPKİ GÖSTEREN YÜZLERCE KİŞİ, İSRAİL’İN BANGKOK BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE PROTESTO DÜZENLEDİ.