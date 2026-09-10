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Yıllardır süren tayin sorunu: üniversite çalışanları şeffaflık ve çözüm istiyor

Genç Sağlık Sendikası Diyarbakır Şubesi, YÖK'ün becayiş listelerinin iptalini eleştirdi; çalışanlar şeffaf, takip edilebilir bir tayin sistemi talep ediyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 20:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yıllardır süren tayin sorunu: üniversite çalışanları şeffaflık ve çözüm istiyor

Genç Sağlık Sendikası'ndan tepki

Genç Sağlık Sendikası Diyarbakır Şubesi, üniversitelerde görev yapan idari personelin yıllardır çözülemeyen tayin ve yer değiştirme sorununda son gelişmelere tepki gösterdi. Sendika, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelere gönderilen becayiş listelerinin, eksik bilgi girişi gerekçesiyle iptal edilmesine dikkat çekti.

iptal edilen listelerin arka planı:

Sendika temsilcileri, iptal kararının gerekçesi olarak gösterilen eksik veri girişinin, sürecin baştan sağlıklı kurulmadığını ortaya koyduğunu vurguladı. Genç Sağlık Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Böçkün, yıllardır kronikleşmiş tayin problemi nedeniyle ailelerinden ayrı yaşamak zorunda kalan, eşinin ve çocuklarının yanında bulunamayan çalışanların ciddi sosyal ve ekonomik mağduriyet yaşadığını belirtti.

Böçkün, tam da yıllardır beklenen çözüm adımları atılmışken; sistemin hatalı kurulması, bilgi girişlerindeki eksiklik veya kurumlar arası koordinasyon sorunları nedeniyle sürecin yeniden belirsizliğe sürüklenmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. Ayrıca çalışanların becayiş başvurularını T.C. kimlik numaralarıyla bireysel olarak sistem üzerinden yaptıklarını, fakat neden kendi başvuru sonuçlarını doğrudan göremediklerini sordu.

çalışanların talepleri ve sendikanın çağrısı:

Sendika, bir başvuru sahibinin kendi başvurusuna ilişkin bilgiye erişemediği bir sistemin nasıl şeffaf ve güvenilir olabileceğinin açıklanması gerektiğini kaydetti. Böçkün, üniversitelerde yaşanan tayin ve becayiş sorunlarının çözümünde diğer kamu kurumlarında uygulanan daha sistematik ve takip edilebilir modellerin neden örnek alınmadığını da sorguladı.

Üniversite çalışanlarının hayatı bir sistem hatasına, eksik bilgi girişine veya kurumlar arasındaki koordinasyon problemine mahkûm edilemez. Sendika, becayiş sürecinin netleştirilmesini, geri çekilen listelerin akıbetinin kamuoyuna açıklanmasını ve çalışanların başvuru sonuçlarına bireysel olarak erişebileceği şeffaf bir sistem kurulmasını talep ediyor.

Böçkün, sürecin geri adım atılarak yeniden belirsizliğe dönüştürülmesine izin vermeyeceklerini; aile bütünlüğünü sağlayacak, çalışanların mağduriyetini giderecek ve hakkaniyeti esas alacak bir tayin sistemi istediklerini vurguladı. Son olarak sendika, üniversite çalışanlarının haklı taleplerinin takipçisi olacaklarını ve süreci sonuna kadar izleyeceklerini bildirdi.

GENÇ SAĞLIK SENDİKASI DİYARBAKIR ŞUBESİ, ÜNİVERSİTELERDE GÖREV YAPAN İDARİ PERSONELİN YILLARDIR...

GENÇ SAĞLIK SENDİKASI DİYARBAKIR ŞUBESİ, ÜNİVERSİTELERDE GÖREV YAPAN İDARİ PERSONELİN YILLARDIR ÇÖZÜLEMEYEN TAYİN VE YER DEĞİŞİKLİĞİ SORUNUNA İLİŞKİN YAŞANAN SON GELİŞMELERE TEPKİ GÖSTERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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