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Orhan Ak: Fenerbahçe karşısında galibiyete odaklandık, taraftarın desteği belirleyici

Orhan Ak, 14 Eylül’de sahasında Fenerbahçe ile oynanacak maçı kazanmak istediklerini, Göztepe maçından ders çıkardıklarını ve taraftar desteği beklediklerini söyledi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 19:14

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Orhan Ak: Fenerbahçe karşısında galibiyete odaklandık, taraftarın desteği belirleyici

Orhan Ak: Fenerbahçe karşısında galibiyete odaklandık, taraftarın desteği belirleyici

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Gaziantep FK Tesisleri’nde sürdürüyor. Antrenmanda ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından taktik çalışmaya yer verildi.

Göztepe maçı değerlendirmesi:

Teknik direktör Orhan Ak, deplasmanda 4-2 kazanılan Göztepe maçının takım için iyi bir başlangıç olduğunu ancak ders alınması gereken noktalar bulunduğunu vurguladı. Ak, ilk yarıdaki oyun ve skorun takıma büyük özgüven kazandırdığını, ancak ikinci yarıda zaman zaman oyunun içinde kaldıklarını ve bu bölümün geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Oyuncuların konsantrasyon ve karakter gösterdiğini; rehavete kapılmadan bu standartı devam ettirmeleri gerektiğini ifade etti.

Fenerbahçe hazırlıkları ve taraftar çağrısı:

Orhan Ak, ligin 5. haftasındaki Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak ekipçe galibiyete odaklandıklarını belirtti. Göztepe maçının olumlu ve olumsuz yönlerinin analiz edildiğini, o sayfanın kapatıldığını ve artık Fenerbahçe sayfasının açıldığını söyledi. Maça kadar yaklaşık dört antrenmanının bulunduğunu, doğru planlarla ve doğru oyun anlayışıyla; en önemlisi taraftarların desteğiyle maçı kazanmak istediklerini kaydetti.

Ak, Gaziantep’in sportif kültürüne ve taraftar dinamiklerine dikkat çekerek, elde edilecek başarıların camia ve taraftarla birlikte paylaşılacağını aktardı. Hem oyuncuların hem de şehrin enerjisinin bir araya gelmesinin takımın işini kolaylaştıracağını belirterek taraftarların desteğine olan ihtiyacını yineledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, Fenerbahçe ile oynayacakları maç ile ilgili...

Gaziantep FK Teknik Direktörü Orhan Ak, Fenerbahçe ile oynayacakları maç ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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