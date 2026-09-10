Disiplin odaklı hazırlık: Isparta'nın hatalarına düşmek istemiyoruz

elazığspor adana demirspor maçına hazırlanıyor

Elazığspor, TFF 2. Lig Beyaz Grupun 2. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi konuşan teknik direktör Serdar Bozkurt, takımın fiziksel ve taktiksel hazırlık noktasında eksik olmadığını belirtti.

Bozkurt, ekip olarak ciddi hazırlandıklarını ve disiplinli bir performans sergilemek istediklerini vurguladı. Sebat maçındaki olumlu görüntüden memnun olduğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, karşılaşmaya odaklandıklarını söyledi.

rakip değerlendirmesi:

Bozkurt, Adana Demirspor ile Isparta 32 Spor arasındaki karşılaşmayı izlemediğini ancak gözlemlerinden sonra Isparta maçının sürpriz olmadığını düşündüğünü aktardı. Rakip hakkında, "Adana Demirspor gençtir, dinamikler. Tecrübe eksikliği var" değerlendirmesinde bulundu.

Takımın genç ve kaliteli oyuncular barındırdığına dikkat çeken Bozkurt, bu noktada kendi ekibinin hata yapmaması gerektiğini ifade etti ve şunları söyledi: "Biz Isparta’nın düştüğü hatalara düşmek istemiyoruz. Analizimizi yaptık."

mert örnek ve takım kadrosu:

Bozkurt, Mert Örnek’in sakatlığıyla ilgili olarak da bilgi verdi. "Biz geçen maç riske atabilirdik Mert’i. Riske atmak istemedik. O yüzden ilk antrenman itibariyle bizimle çalışmalara başladı. Bir sıkıntısı yok. Bizimle beraber olacak adam da," sözleriyle oyuncunun durumu hakkında açıklama yaptı.

Teknik direktör, şu an takımda sakatlık kalmadığını belirterek maç için tam kadro gitme hedefini yineledi: "Salıdan itibaren tam bizimle beraber çıkıyor. Tam kadro halinde Adana’ya gideceğiz."

Bozkurt, rakibin güçlü yanlarını kabul ederek kendi hedeflerine odaklandıklarını, disiplinli ve dikkatli bir oyunla sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

ELAZIĞSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SERDAR BOZKURT