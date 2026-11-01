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Ücretsiz kültür gezileriyle İzmir'in mirası il il keşfediliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz kültür gezileri Haziran 2024'ten bu yana 30 ilçeden 7 bin 150 kişiye Ödemiş, Tire ve Foça rotalarını tanıttı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 10:19

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Ücretsiz kültür gezileriyle İzmir'in mirası il il keşfediliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz kültür turları kenti dolaşıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen ücretsiz kültür gezileriyle kent sakinlerini tarihle, doğayla ve yerel yaşamla buluşturuyor. Haziran 2024'ten bu yana düzenlenen program kapsamında 30 ilçeden 7 bin 150 kişinin katıldığı gezilerde Ödemiş, Tire ve Foça gibi rotalar ziyaret edildi; program yıl boyunca muhtarlarla iş birliğiyle sürdürülüyor.

Kınıklılar Birgi'nin tarihine yolculuk yaptı:

Kınık Yeni Mahalle Muhtarlığı aracılığıyla organize edilen son gezide katılımcılar Ödemiş'in tarihi Birgi Mahallesi ve Gölcük Gölü'nü keşfetti. Tarihi sokakları gezen katılımcılar, bölgedeki eserleri yakından inceleyip esnaftan alışveriş yaparak yerel yaşamı deneyimleme fırsatı buldu. Birçok kişi için Ödemiş ilk kez görülen bir yer oldu ve ziyaretler yeni keşifler ile sosyal etkileşim imkânı sundu.

Programın hedefleri ve katılımcı geri dönüşleri:

Ödemiş Yerel Hizmetler'de görevli Kerem Karamanlıoğlu, gezilere ilişkin olarak, '2024 yılından bu yana muhtarlarımızla iş birliği içinde düzenlediğimiz kültür gezilerinde vatandaşlarımızı Birgi, Gölcük, Ödemiş, Foça ve Tire'de ağırlıyoruz' ifadelerini kullandı. Karamanlıoğlu, özellikle Birgi'nin tarihi dokusu ve Gölcük'ün doğal güzelliklerinin yoğun ilgi gördüğünü vurguladı ve projenin büyüyerek devam ettiğini belirtti.

Kınık Yeni Mahalle Muhtarı Hasan Baysun, 46 kişilik grupla yapılan ziyaretten memnun olduklarını söyleyerek, 'Vatandaşlarımız gezilerden çok keyif alıyor. Rehberimizin yol boyunca tarihi ve kültürel değerler hakkında bilgi vermesi de çok beğenildi' dedi. Katılımcılar arasında yer alan Fatma Asangil, 'Ödemiş'i çok beğendim, buram buram tarih kokuyor' derken Meral Kilinç, 'İzmir'in en kuzeyinden geldim, çok güzel bir gün geçirdim' şeklinde konuştu. Emekli memur Halil Bodrum ise Birgivi Hazretleri'nin mezarının ziyaret edildiğini ve günün dolu dolu geçtiğini vurguladı.

Rotalar ve öne çıkan duraklar:

Gezilerde ziyaret edilen noktalar, İzmir'in kültürel mirasını ve yerel yaşamını tanıtacak şekilde belirlendi. Ödemiş programında Birgi'nin tarihi sokakları, Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi, Bedia Akartürk Müzesi, İmam Birgivi Mezarlığı, Aydınoğlu Meydanı ve Dervişağa Camii çevresi yer alıyor. Gölcük ziyaretlerinde göl kıyısı, köy kahvesi, pazar yeri ve yerel fırınlar aracılığıyla bölgenin doğal ve kültürel özellikleri tanıtılırken; Tire rotasında Atatürk Parkı, Tire Kent Müzesi, Derekahve ve Salı Pazarı; Foça programında ise Foça ve Yenifoça sahilleri, Yel Değirmeni ve Beş Kapılar gibi duraklar katılımcılarla paylaşılıyor.

Belediyenin ücretsiz gezileri; ekonomik ve zaman kısıtları nedeniyle farklı ilçeleri görme olanağı bulamayan vatandaşlar için erişilebilir bir seçenek sağlıyor. Muhtarlar aracılığıyla yapılan planlama ve rehberli turlar, katılımcıların hem kentin kültürel mirasını öğrenmesine hem de mahalle bazında sosyal bağların güçlenmesine katkı veriyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÜCRETSİZ KÜLTÜR GEZİLERİ, KENTİN TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL...

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÜCRETSİZ KÜLTÜR GEZİLERİ, KENTİN TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL ZENGİNLİKLERİNİ VATANDAŞLARLA BULUŞTURUYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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