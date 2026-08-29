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Troya'yı Kolezyum'da dünyaya tanıtma hedefi

Gökhan Yazgı, Kolezyum'da 14 Haziran'da açılan Troya sergisinin Ekim'e dek 19 müzeden getirilen 200 eserle dünyaya tanıtılacağını belirtti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:35

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 12:36

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Troya'yı Kolezyum'da dünyaya tanıtma hedefi

Çanakkale festivalinde Roma sergisinin yankıları:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Çanakkale Kültür Yolu Festivali açılışında Roma'da açılan Troya sergisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yazgı, serginin 14 Haziran'da açıldığını ve Kolezyum gibi merkezi bir mekânda yer almasının uluslararası görünürlük sağladığını vurguladı. Organizasyonun bilimsel ve turizm boyutunda yoğun ilgi çektiğini, birçok uzmanın sergiyi konuştuğunu ifade etti.

Roma sergisinin kapsamı ve hedefleri:

Yazgı, daha önce Göbeklitepe sergisinin de Roma'da ilgi gördüğünü hatırlatarak, bu ikinci Troya sergisinin de benzer şekilde ses getirdiğini söyledi. Serginin 14 Haziran tarihinden itibaren açıldığını ve Ekim ayına dek süreceğini belirtti. Ayrıca sergi için 19 müzeden götürdükleri 200 eser ile geniş bir envanter oluşturduklarını vurguladı; bunun gerçek anlamda bilimsel bir tanıtım imkânı sunduğunu kaydetti.

Yazgı, Kolezyum gibi yoğun ziyaretçi çeken bir yerde sergi açmanın, eserlerin uzun süreli ve nitelikli biçimde incelenmesine olanak verdiğini söyledi. Serginin rekor sayıda ziyaretçiyle dünyada önemli bir yere sahip olabilecek bir örnek sergi olma potansiyeline işaret etti.

Çanakkale ve kültürel mirasın uluslararası tanıtımı:

Bakan Yardımcısı, Türkiye'nin binlerce yıllık medeniyet birikiminin uluslararası platformlarda tanıtılmasının Bakanlık için öncelikli olduğunu belirtti. Troya efsanesinin, Homeros’un dizelerinden gelen öyküyü dünyaya duyurma hedefiyle ele alındığını ifade etti. Yazgı, bununla ilgili filmler ve kitaplar bulunduğunu, ancak serginin bilimsel envanteriyle ayrı bir boyut kazandığını söyledi.

Son olarak, çalışmaların başından itibaren Bakan Mehmet Nuri Ersoy tarafından da yakından takip edildiğini belirten Yazgı, sürecin olumlu sonuçlarının yakında görüleceğinin umut edildiğini sözlerine ekledi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI GÖKHAN YAZGI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

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Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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