Trump'ın çağrısı:

ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda ziyaretinde yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Rusya'daki dizel yakıt üretim tesislerine yönelik saldırıları durdurmasını istedi. Trump, Zelenskiy ile bu konuda görüştüğünü ve dizel tesislerine yönelik vuruşların dünya genelinde olumsuz etkiler yarattığını vurguladı.

Trump'ın gerekçesi:

Trump, Ukrayna'nın son dönemde Rusya'daki petrol rafinerileri ve yakıt tesislerine düzenlediği uzun menzilli insansız hava aracı (İHA) saldırılarının yakıt üretimini azalttığını ve bunun küresel piyasalarda arz sıkıntısına yol açtığını söyledi. Trump ayrıca küresel yakıt kıtlığının kaynağı olarak Orta Doğu gerilimini değil, Rusya ve Ukrayna'daki gelişmeleri işaret etti.

Kiev'in savunması ve operasyonların etkileri:

Kiev yönetimi, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik saldırılar devam ederken, Rusya'daki petrol rafinerileri ve yakıt tesislerinin askeri açıdan meşru hedefler olduğunu savunuyor. Ukrayna'nın düzenlediği operasyonlar, Rusya'da yakıt üretiminde aksamalara ve benzin ile diğer akaryakıt ürünlerinde arz sıkıntılarına yol açtı. Trump ise alternatif hedeflerin bulunduğunu belirterek dizel yakıt tesislerinin hedef alınmaması gerektiğini ifade etti.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY’E RUSYA’DAKİ DİZEL YAKIT TESİSLERİNE YÖNELİK SALDIRILARI DURDURMA ÇAĞRISINDA BULUNDU.