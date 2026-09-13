MHP İzmir il başkanlığında Veysel Şahin yeniden seçildi

MHP İzmir 15. olağan kongresinde görev onayı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı 15’inci Olağan İl Kongresi, Balçova'daki bir otelde gerçekleştirildi. Tek aday olarak kongreye giren mevcut il başkanı Veysel Şahin, oy çokluğuyla yeniden il başkanı seçildi. Kongre, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu başkanlığında yapıldı.

Başkanın mesajı ve gönül bağlarına vurgu:

Kürsüde duygusal bir konuşma yapan Şahin, yılların saha tecrübesi ve teşkilat içindeki uzun ilişkilerin önemine dikkat çekti. Şahin, "Ben bugün geriye dönüp baktığımda yalnızca bir il başkanlığı dönemi görmüyorum. Omuz omuza verdiğimiz mücadeleyi, birlikte ıslandığımız, birlikte terlediğimiz günleri, en zor zamanımızda 'biz buradayız' diyerek yanımızda duran dava arkadaşlarımı görüyorum" ifadelerini kullandı. Görevin kendisi için makam heyecanı değil, emanete sahip çıkma mesuliyeti olduğunun altını çizdi.

siyasi tablo ve "terörsüz Türkiye" hedefi:

Şahin konuşmasında dünya ve bölge gündemindeki çalkantılara işaret ederek gelişmeleri yalnızca görünen yüzüyle yorumlamanın yetersiz olduğunu belirtti. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu hedefe atıfta bulunarak, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefini tam olarak bu tam olanın içerisinde okumak zorundayız" dedi. Şahin, bu hedefin sadece bir terör örgütünün silah bırakmasından ibaret olmadığını, Türkiye'nin yürüyüşünde ayağına vurulmuş pranganın söküp atılmasının amaçlandığını savundu.

Konuşmada öne çıkan vurgular arasında şu satırlar yer aldı: "Terörsüz Türkiye taviz değildir. Teslimiyet hiç değildir." Şahin, hedeflerinin teröristle kardeşleri birbirinden ayırmak, bin yıllık kardeşlik hukukunu yeniden tahkim etmek ve ülkenin iç cephesini güçlendirmek olduğunu söyledi.

Kongredeki destek ve katılımcılar

Kongreye MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu yanı sıra AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ülkü Ocakları Başkanı Burak Kılıç ile çok sayıda partili katıldı. Osmanağaoğlu, konuşmasında terörsüz Türkiye hedefini, güvenlik güçlerinin cesareti, devletin kudreti ve milletin kardeşlik iradesiyle ilişkilendirerek, bunun "elli yıllık kanlı bir parantezin kapanması" olduğunu belirtti.

Kongre gündeminde teşkilatın önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritasına dair mesajlar ve yerel çalışmaların önemi de vurgulandı. Şahin, konuşmasının sonunda kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi ve teşkilata olan güveni tekrar ifade etti.

Tek adaylı kongre ve yeniden seçimin ardından Veysel Şahin, İzmir teşkilatının hem geçmiş emeklerini hem de önceliklerini hatırlatan bir çerçevede yeni döneme başlayacaklarını belirtti. Kongredeki konuşmalar, partinin iç disiplinine ve birlik mesajlarına vurgu yapan bir atmosferde geçti.

MHP İZMİR İL BAŞKANI VEYSEL ŞAHİN