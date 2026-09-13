Fidan: israil politikaları bölgesel barış ve istikrarın önünde en büyük engel

Şam görüşmesinin ana mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Suriye-Türkiye ilişkilerinde son dönemde kaydedilen ilerlemeyi ve bölgesel güvenlik endişelerini değerlendirdi. Fidan, konuşmasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan in selamlarını iletti ve iki ülke arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi için ortak planlama grubu oluşturulduğunu açıkladı.

suriye ile ilişkilerde ivme:

Fidan, Suriye'nin Aralık 2024 itibarıyla yeni bir aşamaya girdiğini belirterek eski rejimin izole ve halkını baskılayan yapısından bahsetti. Yeni dönemin bölgeye istikrar, barış ve ekonomik kalkınma getirdiğini söyleyen Bakan, Suriye hükümetinin uluslararası toplum ve bölge ülkeleriyle ilişkilerini normalleştirme çabalarına dikkat çekti. Bu kapsamda Bakan Fidan, entegrasyon süreçlerinin hızlandırılması ve ulusal kurumların yeniden işler hale getirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ayrıca Fidan, SDG'nin kendini feshetmesi ve silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi yönündeki deklarasyonu "önemli ve değerli" olarak nitelendirdi ve bunun sahada vakit geçirilmeden hayata geçirilmesinin gerekliliğini vurguladı. Bu adımların Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruri olduğunu belirtti.

güvenlik, israıl eleştirisi ve bölgesel riskler:

Bakan Fidan, konuşmasının önemli bölümünü İsrail politikalarına ayırdı. Fidan, İsrail'i "kan dışında başka bir politikayı varsayımsal olarak bile düşünemeyen" bir koşullanmışlıkla hareket etmekle eleştirdi ve Ebu Zuhur Hava Üssü'ne yönelik saldırıyı bu yaklaşımın güncel örneklerinden biri olarak gösterdi. Fidan, İsrail'in Suriye'nin askeri kapasitesini hedef almasının uluslararası terörle mücadeleyi zayıflattığını ve DEAŞ gibi terör örgütlerine dolaylı yollardan fayda sağladığını savundu.

Bakan, güneyde yaşanan istikrarsızlıklarda İsrail'in parmağı olduğunu ifade ederek bölgedeki çözüm zemini için 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması temelinde bir güvenlik düzenlemesi önerisini yineledi. Dürziler ve bölgedeki diğer toplulukların güvenliği, kamu hizmetlerinin sağlanması ve toplumsal uzlaşı için üzerinde mutabık kalınmış çerçevenin uygulanmasının gerekli olduğunu söyledi.

ekonomi, yatırım ve bağlantısallık hedefleri:

Görüşmede ekonomik ilişkiler de ön plana çıktı. Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ın öncülüğündeki iş insanı heyetinin Şam ve Halep ziyaretlerine dikkat çekti ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini orta vadede 10 milyar dolar a çıkarma hedefini paylaştı. Bankacılık, finans ve yatırım ortamının normalleşmesinin önemine vurgu yapan Fidan, ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor ülkeler listesinden çıkarmasının bu sürece katkı sağladığını kaydetti.

Enerji ve ulaşımda bağlantısallığın önemini vurgulayan Fidan, Suriye'nin Ürdün ve Suudi Arabistan üzerinden Körfez'e, Irak üzerinden Doğu'ya, Türkiye üzerinden ise Avrupa'ya bağlanabileceğini söyledi. Bu perspektifle demir yolları, kara yolları ve boru hatlarına dair projelerin hayata geçirilmesi arzu edildiğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin küresel tedarik zincirini etkilediğini ve bağlantısallığın önemini artırdığını ifade etti.

entegrasyon, insan hakları ve toplum:

Bakan Fidan, entegrasyon sürecinin tüm toplumsal kesimlerin eşit vatandaşlık temelinde kendilerini güvende hissetmelerini hedeflemesi gerektiğini vurguladı. Özellikle Kürt vatandaşların daha emin, özgür ve müreffeh hissetmesinin önemine dikkat çekti ve Türkiye'nin bu konuda hassasiyet gösterdiğini belirtti. Uzun yıllardır Türkiye'de kalmış Suriyelilerin iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ağlar açısından değerine de işaret etti.

uluslararası iş birliği çağrısı ve takip mekanizması

Fidan, Türkiye ile Suriye arasındaki ortak planlama ve koordinasyon kurulunun bürokratik engelleri aşacak şekilde hızlı karar alma mekanizmalarıyla çalışmasının liderler tarafından istendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte yapması planlanan Suriye ziyareti öncesinde yüksek planlama grubunun hazırlıklarını gözden geçirdiklerini aktardı. Ayrıca Fidan, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların Suriye'nin egemenliğine yönelik ihlaller karşısında daha etkin bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtti.

Bakan konuşmasını, Suriye'nin yeniden kalkınmasının sadece ülke halkı için değil bölge açısından da hayati önem taşıdığını vurgulayarak sonlandırdı ve "Suriye'nin istikrarsızlaştırılması yönünde atılacak adımlar sadece Suriye'yi değil bütün bölgeyi hatta bölgenin ötesini etkileyecek" uyarısında bulundu. Fidan, uluslararası toplumun ve bölge ülkelerinin İsrail'i bu yanlış yoldan döndürmesi için daha kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN ŞAM’DA SURİYELİ MEVKİDAŞI ESAD HASAN ŞEYBANİ İLE GÖRÜŞTÜ. GÖRÜŞMENİN ARDINDAN İKİLİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ.