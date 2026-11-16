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Tüketici şikayetiyle ortaya çıkan ödeme: One Dose’a giden paralar geri dönüyor

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, Erciyes Üniversitesi'nde yapılan ödemelerin One Dose'a gittiğini, hakem heyetinin iade kararı verdiğini ve vatandaşların paralarını geri alabileceğini söyledi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 17:02

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tüketici şikayetiyle ortaya çıkan ödeme: One Dose’a giden paralar geri dönüyor

One Dose ödemesinin iadesi:

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Erciyes Üniversitesi ve bazı üniversite hastanelerinde yapılan ödemelerin raporlama şirketi One Doseın POS cihazı aracılığıyla şirket hesabına aktarıldığını belirterek, tüketici şikayeti üzerine yapılan ödemenin tüketici hakem heyeti tarafından iade edildiğini açıkladı.

Şahin, vatandaşların çoğunun durumdan haberdar olmadığını vurgulayarak şirketin Türkiye uzantısına ödeme yapılmasının yasal bir dayanağı bulunmadığını söyledi. 1992 yılında Amerika’da kurulan One Dose isimli şirketin bazı üniversite hastaneleriyle anlaşma yaptığı, ancak ortada yazılı bir anlaşma ve Sağlık Bakanlığı izni olmadığı ifade edildi.

Ödeme sistemi ve vakaların örneği:

Şahin’in aktardığına göre, üniversite hastanelerinde yapılan ödemeler doğrudan One Dose’ın POS cihazından şirket hesabına gidiyor; üniversitenin kendi hesabına aktarılmıyor. Bir hastanın yaptığı 3 bin TL tutarındaki ödemenin üniversite hesabına değil One Dose’a geçtiği, tüketicinin şikayet başvurusu üzerine işlemin hakem heyetine taşındığı belirtildi.

Olayın akışına ilişkin örnekte, tüketici geçtiğimiz 8’inci ayda şikayette bulunmuş; 9. ayın 18’inde ise ilgili tutar doğrudan Tıp Fakültesi tarafından tüketicinin hesabına yatırılmıştır. Şahin, bu süreçle ilgili 'Bir hastanın yaptığı 3 bin TL’lik ödeme üniversitenin hesabına değil de One Dose’a gidiyor' ve 'Eğer bu parayı haklı yere almışsanız niye geri verdiniz' şeklinde sorular yöneltti.

Tüketici hakları ve nasıl başvuru yapılır:

Şahin, vatandaşlara benzer bir durumla karşılaşmaları halinde tüketici hakem heyetlerine başvurmalarını tavsiye etti. One Dose’a çekilmiş bir ücret varsa tüketicilerin bunu geri alabileceklerini vurgulayarak, işlemin hiçbir yasaya dayanmadığını belirtti. Ayrıca, POS görüntüleri ve işlem kayıtlarının tüketici için belirleyici olacağına dikkat çekti.

Sonuç olarak, tüketici şikayetiyle başlayan süreçte hakem heyetinin iade kararı, üniversite hastanelerinde ödeme akışının şeffaflığı ve hangi hesabın muhatap olduğu konusunda yeni soru işaretleri doğuruyor. Vatandaşların benzer ödemelerde dekont ve işlem bilgilerini kontrol etmeleri öneriliyor.

Rapor yorumlama şirketine heyet engeli

Rapor yorumlama şirketine heyet engeli

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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