Tunceli'de tarlada beklenmedik misafir: kurdun traktörün yanına kadar yaklaşması şaşırttı

olayın geçtiği yer ve ilk gözlem:

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Bağsuyu köyü'nde yaşanan olayda, tarlasında traktörle çift süren Abdullah Özcan beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Çiftçinin fark ettiği hayvan, traktöre kadar yaklaşarak bir süre çevresinde dolaştı.

çiftçinin deneyimi:

Abdullah Özcan çalışmasına ara vermeden traktörünün yanında gezinen kurdu izledi; hayvan kısa süre sonra tarladan uzaklaştı. Olay sırasında Özcan herhangi bir müdahalede bulunmadı ve çalışma düzenini korudu.

bölgeden gözlemler ve sonuç:

Çiftçinin anlattıklarına göre kurt, traktörün hemen yanında bir süre kaldıktan sonra uzaklaşıp gözden kayboldu. Olay, yerel yaşam ile yaban hayatının zaman zaman iç içe geçtiğini gösteren sessiz bir karşılaşma olarak kayda geçti.

Tunceli’de çiftçinin kurtla şaşırtan karşılaşması