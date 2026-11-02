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Koçkar köyünde üreticilere meyve budama teknikleri öğretildi

Erzincan'ın Kemah ilçesi Koçkar köyünde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sonbaharda üreticilere meyve ağaçlarında doğru budama teknikleri anlatıldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:34

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EDİTÖR: Aslı Han

Koçkar köyünde üreticilere meyve budama teknikleri öğretildi

Koçkar köyünde sonbahar budama eğitimi

Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Koçkar köyü'nde sonbahar döneminde üreticilere yönelik budama eğitimi düzenlendi. Eğitim, Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği:

Eğitim kapsamında üreticilere meyve ağaçlarında doğru budama yöntemleri hakkında bilgiler aktarıldı. Programda budamanın zamanlaması, kesim teknikleri ve ağaç sağlığıyla ilgili temel prensiplere değinildi.

Amaç ve beklenti:

Yetkililer, eğitimin amacının üreticilerin bilgi ve tecrübelerinin artırılması ile bilinçli tarımsal üretimin desteklenmesi olduğunu belirtti. Eğitimle birlikte sürdürülebilir ve verimli üretime katkı sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

KEMAH&#039;TA ÜRETİCİLERE MEYVE AĞAÇLARINDA BUDAMA EĞİTİMİ VERİLDİ

KEMAH'TA ÜRETİCİLERE MEYVE AĞAÇLARINDA BUDAMA EĞİTİMİ VERİLDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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