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Boyabat'ta çamur ve çukurlar mahalle ulaşımını aksatıyor

Çamlıca Mahallesi Akdoğan Sokak'ta yağış sonrası oluşan çamur ve derin çukurlar, araç ve yaya ulaşımını güçleştiriyor; vatandaşlar kalıcı çözüm istiyor.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Boyabat'ta çamur ve çukurlar mahalle ulaşımını aksatıyor

sorunun boyutu ve ulaşım zorluğu:

Sinop'un Boyabat ilçesi Çamlıca Mahallesi Akdoğan Sokak, son yağışların ardından oluşan çamur tabakası ve sokakta açılan derin çukurlar nedeniyle mahalle sakinlerine zor anlar yaşatıyor. Sokakta biriken çamur, özellikle araçların ilerlemesini güçleştiriyor; sürücüler çukurlar nedeniyle kontrollü ve düşük hızla ilerlemek zorunda kalıyor.

Durum, yağışlı havalarda daha da belirginleşiyor; zemin gevşemesi ve su birikintileri hem araç trafiğini hem de yaya güvenliğini olumsuz etkiliyor. Sokaktaki çukurların derinliği ve çamurun kapladığı alan, kısa vadeli müdahalelerle geçici olarak kapatılsa da tekrar eden yağışlarla sorun yeniden ortaya çıkıyor.

vatandaş talepleri ve çözüm beklentisi:

Mahalle sakinleri yetkililerden kalıcı bir çalışma talep ediyor. Vatandaşlar, geçici dolgular yerine altyapı ve drenajı da içerecek düzenlemeler yapılmasını, yolun tamamının ele alınmasını istediklerini belirtti. Yerel yönetimlerden gelecek kapsamlı bir müdahale, hem trafik akışını rahatlatacak hem de olası hasar ve kazaların önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Yetkililerin sorunu tespit edip planlı bir onarım programı açıklaması, mahallenin günlük yaşamında ve ulaşım güvenliğinde rahatlama sağlayacak en önemli adım olarak görülüyor.

BOYABAT İLÇESİ ÇAMLICA MAHALLESİ AKDOĞAN SOKAK’TA YAĞIŞLARIN ARDINDAN OLUŞAN ÇAMUR VE DERİN...

BOYABAT İLÇESİ ÇAMLICA MAHALLESİ AKDOĞAN SOKAK’TA YAĞIŞLARIN ARDINDAN OLUŞAN ÇAMUR VE DERİN ÇUKURLAR, VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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