Artvin minderi Mehmet Sosanoğlu'nu anıyor, 20 ülkeden 140 genç güreşçi yarışıyor

Artvin'de düzenlenen Uluslararası Mehmet Sosanoğlu Serbest Güreş Turnuvası açılış seremonisiyle başladı. Turnuvaya 20 ülkeden 140 genç sporcu katıldı. Organizasyon, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Artvinspor Kulübü iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

turnuvanın amacı ve anısı:

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, etkinlikle merhum Mehmet Sosanoğlu'nun anısını yaşatmayı hedeflediklerini ve 20 ülkeden gençleri Artvin'de ağırlamanın kendileri için gurur verici olduğunu söyledi. Kara, organizasyonun Artvin'in tanıtımına ve spor turizmine katkı sağlayacağına inandıklarını, turnuvayı geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

müsabakalar ve organizasyon detayları:

Açılış programının ardından başlayan müsabakalar, planlandığı üzere iki gün sürecek. Hakem ve organizasyon ekibinin gözetiminde gerçekleştirilen karşılaşmalarda genç sporcular minderde ter dökecek. Kara, organizasyona destek veren kurumlar ve sponsorlara teşekkür ederek sporculara başarı dileklerini iletti.

ARTVİN’DE DÜZENLENEN ULUSLARARASI MEHMET SOSANOĞLU SERBEST GÜREŞ TURNUVASI, 20 ÜLKEDEN 140 SPORCUNUN KATILIMIYLA BAŞLADI.