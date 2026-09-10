Dolar 48,4901 +0,01%
Euro 56,3992 -0,18%
Bist 14.309,78 -1,35%
Altın Gram 6.831,81 -1,76%
EUR/USD 1,1608 -0,27%
Brent Petrol 105,39 +4,13%
--°

Artvin minderi Mehmet Sosanoğlu'nu anıyor, 20 ülkeden 140 genç güreşçi yarışıyor

Artvin'de başlayan Uluslararası Mehmet Sosanoğlu Serbest Güreş Turnuvası, 20 ülkeden 140 genç sporcuyu buluşturdu; müsabakalar açılışın ardından iki gün sürecek.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Artvin minderi Mehmet Sosanoğlu'nu anıyor, 20 ülkeden 140 genç güreşçi yarışıyor

Artvin minderi Mehmet Sosanoğlu'nu anıyor, 20 ülkeden 140 genç güreşçi yarışıyor

Artvin'de düzenlenen Uluslararası Mehmet Sosanoğlu Serbest Güreş Turnuvası açılış seremonisiyle başladı. Turnuvaya 20 ülkeden 140 genç sporcu katıldı. Organizasyon, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Artvinspor Kulübü iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

turnuvanın amacı ve anısı:

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, etkinlikle merhum Mehmet Sosanoğlu'nun anısını yaşatmayı hedeflediklerini ve 20 ülkeden gençleri Artvin'de ağırlamanın kendileri için gurur verici olduğunu söyledi. Kara, organizasyonun Artvin'in tanıtımına ve spor turizmine katkı sağlayacağına inandıklarını, turnuvayı geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

müsabakalar ve organizasyon detayları:

Açılış programının ardından başlayan müsabakalar, planlandığı üzere iki gün sürecek. Hakem ve organizasyon ekibinin gözetiminde gerçekleştirilen karşılaşmalarda genç sporcular minderde ter dökecek. Kara, organizasyona destek veren kurumlar ve sponsorlara teşekkür ederek sporculara başarı dileklerini iletti.

ARTVİN’DE DÜZENLENEN ULUSLARARASI MEHMET SOSANOĞLU SERBEST GÜREŞ TURNUVASI, 20 ÜLKEDEN 140...

ARTVİN’DE DÜZENLENEN ULUSLARARASI MEHMET SOSANOĞLU SERBEST GÜREŞ TURNUVASI, 20 ÜLKEDEN 140 SPORCUNUN KATILIMIYLA BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Konyaspor, Trabzonspor randevusuna taktik ve kuvvetle hazırlanıyor
images

İlkadımlı genç güreşçi Oğuzhan Kaya'dan tarihi lig başarısı
images

Mimar sporcu Beyza Güzel, kaçkarlar’ın zorlu etaplarında bile manzaranın motive...
images

Erzurum'da yeni spor kampüsü temelleri kazılıyor: stad, salon ve olimpik havuz i...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hastaneye gelişte otobüsün altında kalan 66 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Konyaspor, Trabzonspor randevusuna taktik ve kuvvetle hazırlanıyor

Manavgat'ta yürütülen operasyonda sentetik hap ticaretine darbe

Kiracı ile ev sahibi arasındaki kavga kanlı bitti: Maltepe'de iki kişi yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı