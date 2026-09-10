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Silahlı tartışma sonrası tutuksuz yargılanma kararı

Samsun Tekkeköy'de eski ortağını tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan iş adamı, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Silahlı tartışma sonrası tutuksuz yargılanma kararı

Silahlı tartışma sonrası tutuksuz yargılanma kararı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde, eski ortaklar arasında çıkan tartışmanın ardından meydana gelen silahlı saldırı iddiasıyla tutuklanan iş adamı T.F., davanın ilk duruşmasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Olayın seyri:

Olay, yaklaşık 2 ay önce Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan eski mobilya mağazasında yaşandı. Daha önce ortak oldukları bina nedeniyle aralarında husumet bulunduğu belirtilen iş adamları K.S. ile T.F. (65) arasında çıkan tartışma sırasında, iddiaya göre T.F. tarafından tabancayla ateş edildi ve K.S. yaralandı.

Olayın ardından Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli T.F.'yi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Şüpheli, 10 Temmuz tarihinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Duruşma ve ifadeler:

Hakkında Samsun 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılan T.F., görülen ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Olayda yaralanan K.S., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla İstanbul’dan katıldı ve verdiği ifadede, T.F.'nin kendisini öldürme kastıyla ateş ettiğini belirterek şikayette bulundu.

Tutuklu sanık T.F. ise suçlamayı kabul etmeyip, ateşi yere doğru açtığını ve öldürme kastı bulunmadığını savundu. Mahkeme, bu savunma ile delil ve dosya kapsamını değerlendirerek sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi.

Duruşma, eksik incelemelerin tamamlanması ve yargılama sürecinin ilerletilmesi amacıyla 3 Aralık tarihine ertelendi.

Davaya ilişkin soruşturma ve yargılama süreci devam ediyor; mahkeme kararları ve taraf beyanları doğrultusunda dava seyrinde değişiklikler olabileceği belirtiliyor.

SAMSUN&#039;UN TEKKEKÖY İLÇESİNDE ESKİ MOBİLYA MAĞAZASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA ESKİ ORTAĞINI SİLAHLA...

SAMSUN'UN TEKKEKÖY İLÇESİNDE ESKİ MOBİLYA MAĞAZASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA ESKİ ORTAĞINI SİLAHLA YARALADIĞI İÇİN TUTUKLANAN İŞ ADAMI T.F., YARGILANDIĞI DAVANIN İLK DURUŞMASINDA TUTUKSUZ YARGILANMAK ÜZERE TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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