Adıyaman'da sanayi yatırımlarını değerlendiren bakan yardımcısı

Adımlar ve öncelikler belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, çeşitli programlar için geldiği Adıyaman'da valilik ziyaretinde kentteki sanayi ve yatırım potansiyelinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede üretim kapasitesinin yükseltilmesi, yeni yatırımların desteklenmesi ve sanayi altyapısının güçlendirilmesi ön plana çıktı.

görüşmenin odakları:

Toplantıda özellikle Küçük Sanayi Sitesi ve Kuyulu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) başta olmak üzere kent genelinde yürütülen sanayi yatırımları ve planlanan projeler ele alındı. Katılımcılar, sanayi bölgelerinin geliştirilmesi ve yatırımcıların önünün açılması için altyapı, lojistik ve destek mekanizmalarının koordinasyonunun önemini vurguladı.

Değerlendirmelerde, kısa ve orta vadede üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik adımların atılması gerektiğine dikkat çekildi; bunun bölgesel istihdam ve ekonomik hareketlilik için temel bir unsur olduğu belirtildi.

katılımcılar ve beklentiler:

Ziyarette Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile karşılıklı görüş alışverişi yapılırken, toplantıya AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, AK Parti Adıyaman milletvekilleri ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu da katıldı. Katılımcılar, planlanan yatırımların hayata geçirilmesi için eşgüdümlü çalışma ve takip taahhüdünde bulundu.

Görüşme, Adıyaman'da sanayi altyapısının iyileştirilmesi ve yatırım ortamının güçlendirilmesine yönelik somut adımların tartışıldığı bir platform olarak kayda geçti; bundan sonraki süreçte projelerin uygulamaya dönüşmesi bekleniyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN YARDIMCISI ORUÇ BABA İNAN, ADIYAMAN’DA SANAYİ VE YATIRIM POTANSİYELİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.