Dolar 48,4901 +0,01%
Euro 56,3992 -0,18%
Bist 14.309,78 -1,35%
Altın Gram 6.831,81 -1,76%
EUR/USD 1,1608 -0,27%
Brent Petrol 105,39 +4,13%
--°

Adıyaman'da sanayi yatırımlarını değerlendiren bakan yardımcısı

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Adıyaman'da valilik ziyaretinde kentte üretim kapasitesi, OSB ve sanayi altyapısını değerlendirdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adıyaman'da sanayi yatırımlarını değerlendiren bakan yardımcısı

Adımlar ve öncelikler belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, çeşitli programlar için geldiği Adıyaman'da valilik ziyaretinde kentteki sanayi ve yatırım potansiyelinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede üretim kapasitesinin yükseltilmesi, yeni yatırımların desteklenmesi ve sanayi altyapısının güçlendirilmesi ön plana çıktı.

görüşmenin odakları:

Toplantıda özellikle Küçük Sanayi Sitesi ve Kuyulu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) başta olmak üzere kent genelinde yürütülen sanayi yatırımları ve planlanan projeler ele alındı. Katılımcılar, sanayi bölgelerinin geliştirilmesi ve yatırımcıların önünün açılması için altyapı, lojistik ve destek mekanizmalarının koordinasyonunun önemini vurguladı.

Değerlendirmelerde, kısa ve orta vadede üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik adımların atılması gerektiğine dikkat çekildi; bunun bölgesel istihdam ve ekonomik hareketlilik için temel bir unsur olduğu belirtildi.

katılımcılar ve beklentiler:

Ziyarette Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile karşılıklı görüş alışverişi yapılırken, toplantıya AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, AK Parti Adıyaman milletvekilleri ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu da katıldı. Katılımcılar, planlanan yatırımların hayata geçirilmesi için eşgüdümlü çalışma ve takip taahhüdünde bulundu.

Görüşme, Adıyaman'da sanayi altyapısının iyileştirilmesi ve yatırım ortamının güçlendirilmesine yönelik somut adımların tartışıldığı bir platform olarak kayda geçti; bundan sonraki süreçte projelerin uygulamaya dönüşmesi bekleniyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN YARDIMCISI ORUÇ BABA İNAN, ADIYAMAN’DA SANAYİ VE YATIRIM POTANSİYELİNİN...

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN YARDIMCISI ORUÇ BABA İNAN, ADIYAMAN’DA SANAYİ VE YATIRIM POTANSİYELİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Havza'da okul önlerinde hız kesici düzenlemeler ve denetimler artırılıyor
images

Altıeylül pansiyonlarında gençlerle iletişimde yeni dönem başlıyor
images

Erzincan’dan Diyarbakır’a görev taşıyan müftü veda toplantısında duayla uğurland...
images

Samsun'da 85 yıllık bekleyiş sona erdi: Emine nine için ilk doğum günü sürprizi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hastaneye gelişte otobüsün altında kalan 66 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Konyaspor, Trabzonspor randevusuna taktik ve kuvvetle hazırlanıyor

Manavgat'ta yürütülen operasyonda sentetik hap ticaretine darbe

Kiracı ile ev sahibi arasındaki kavga kanlı bitti: Maltepe'de iki kişi yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı