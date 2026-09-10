Dolar 48,4873 +0,00%
Euro 56,4004 -0,18%
Bist 14.297,06 -1,44%
Altın Gram 6.846,85 -1,54%
EUR/USD 1,1608 -0,27%
Brent Petrol 104,80 +3,55%
--°

Jandarma Balıkesir'de silah ticareti ağına darbe vurdu

Balıkesir jandarması Bandırma ve Ayvalık'ta silah ticaretine yönelik operasyonlarda 7 tabanca, 6 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirip 10 kişiyi yakaladı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Jandarma Balıkesir'de silah ticareti ağına darbe vurdu

Bandırma ve Ayvalık'ta düzenlenen operasyon

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Bandırma ve Ayvalık ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar, ticaretini yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik planlı müdahaleler şeklinde uygulandı.

ele geçirilenler:

Operasyonlarda 7 tabanca, 6 av tüfeği, 886 tabanca fişeği, 53 adet 36 kalibre toplu tabanca fişeği, 8 tabanca şarjörü, 22 kesici alet ve 5 dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, jandarma ekipleri tarafından delil niteliği taşımaları nedeniyle kayıt altına alındı.

gözaltılar ve soruşturmanın seyri:

Çalışmalar kapsamında toplam 10 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların önlenmesi amacıyla benzer çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

BALIKESİR&#039;İN BANDIRMA VE AYVALIK İLÇELERİNDE SİLAH VE MÜHİMMAT TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN...

BALIKESİR'İN BANDIRMA VE AYVALIK İLÇELERİNDE SİLAH VE MÜHİMMAT TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 7 TABANCA, 6 AV TÜFEĞİ, ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE ÇEŞİTLİ SUÇ UNSURLARI ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alanya'da jandarmadan 144 kilo kaçak tütün operasyonu
images

Bucak'ta virajı alamayan tır devrildi: sürücü hastaneye kaldırıldı
images

Hastaneye gelişte otobüsün altında kalan 66 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
images

Manavgat'ta yürütülen operasyonda sentetik hap ticaretine darbe

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muratlı'da çocuk sesleri: TEK Çocuk Yuvamız Muratlı Gündüz Bakımevi ilk öğrencilerini ağırladı

Alanya'da jandarmadan 144 kilo kaçak tütün operasyonu

Uluslararası görünürlük hedefiyle OMÜ, QS ile üç yıllık iş birliğine geçti

Yatağan'da yeni dönem: 27,6 milyon tl'lik depo ve basınçlı iletim hattı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı