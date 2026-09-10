Jandarma Balıkesir'de silah ticareti ağına darbe vurdu

Bandırma ve Ayvalık'ta düzenlenen operasyon

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda Bandırma ve Ayvalık ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlar, ticaretini yürüttüğü tespit edilen şüphelilere yönelik planlı müdahaleler şeklinde uygulandı.

ele geçirilenler:

Operasyonlarda 7 tabanca, 6 av tüfeği, 886 tabanca fişeği, 53 adet 36 kalibre toplu tabanca fişeği, 8 tabanca şarjörü, 22 kesici alet ve 5 dijital materyal ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, jandarma ekipleri tarafından delil niteliği taşımaları nedeniyle kayıt altına alındı.

gözaltılar ve soruşturmanın seyri:

Çalışmalar kapsamında toplam 10 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların önlenmesi amacıyla benzer çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

BALIKESİR'İN BANDIRMA VE AYVALIK İLÇELERİNDE SİLAH VE MÜHİMMAT TİCARETİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 7 TABANCA, 6 AV TÜFEĞİ, ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT VE ÇEŞİTLİ SUÇ UNSURLARI ELE GEÇİRİLDİ.