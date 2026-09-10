Muş sanayi kavşağında kontrolünü kaybeden kamyonet trafik ışığı direğine çarptı

Muş Sanayi Kavşağı’nda meydana gelen kazada beş kişi yaralandı

Kaza, Muş Sanayi Kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kontrolden çıkarak trafik ışıkları direğine çarptı.

Kazada araçta bulunan 3’ü çocuk, 5 kişi çeşitli yaralanmalarla karşılaştı.

Kaza anı ve müdahale:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi ve yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme ve soruşturma:

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın nedeni ve oluş şekliyle ilgili incelemeler devam ediyor.

Muş'ta kamyonet trafik sinyalizasyon direğine çarptı: 3'ü çocuk 5 yaralı