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Muş sanayi kavşağında kontrolünü kaybeden kamyonet trafik ışığı direğine çarptı

Muş Sanayi Kavşağı’nda kontrolünü kaybeden kamyonetin trafik ışığı direğine çarpması sonucu 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Muş sanayi kavşağında kontrolünü kaybeden kamyonet trafik ışığı direğine çarptı

Muş Sanayi Kavşağı’nda meydana gelen kazada beş kişi yaralandı

Kaza, Muş Sanayi Kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kontrolden çıkarak trafik ışıkları direğine çarptı.

Kazada araçta bulunan 3’ü çocuk, 5 kişi çeşitli yaralanmalarla karşılaştı.

Kaza anı ve müdahale:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi ve yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme ve soruşturma:

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın nedeni ve oluş şekliyle ilgili incelemeler devam ediyor.

Muş&#039;ta kamyonet trafik sinyalizasyon direğine çarptı: 3&#039;ü çocuk 5 yaralı

Muş'ta kamyonet trafik sinyalizasyon direğine çarptı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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