Turgutlu'da kaza sonrası ağır yaralanan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

kaza ve müdahale

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Çampınar Mahallesi'nde 30 Ekim'de meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki Mehmet Ender Şen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet kontrolden çıkarak yola savruldu. Kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şen, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

son durum ve soruşturma:

Hastanenin yoğun bakımında yaşam mücadelesi veren Şen'den bu sabah acı haber geldi; doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta yaşamını yitiren Şen'in ölümü ailesi ve ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi.

MEHMET ENDER ŞEN (19) HAYATINI KAYBETTİ.