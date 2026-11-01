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Turgutlu'da kaza sonrası ağır yaralanan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Turgutlu'da 30 Ekim'de meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki Mehmet Ender Şen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Turgutlu'da kaza sonrası ağır yaralanan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

kaza ve müdahale

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Çampınar Mahallesi'nde 30 Ekim'de meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki Mehmet Ender Şen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet kontrolden çıkarak yola savruldu. Kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şen, ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

son durum ve soruşturma:

Hastanenin yoğun bakımında yaşam mücadelesi veren Şen'den bu sabah acı haber geldi; doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta yaşamını yitiren Şen'in ölümü ailesi ve ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

Olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi.

MEHMET ENDER ŞEN (19) HAYATINI KAYBETTİ.

MEHMET ENDER ŞEN (19) HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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