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Turgutlu'da kum ocağında kamyon kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Turgutlu'da bir kum ocağında kamyonun altında kalan Suriye uyruklu Ali Ahmet Havice olay yerinde yaşamını yitirdi; sürücü ve işletme sahibi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 18:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Turgutlu'da kum ocağında kamyon kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Turgutlu'da kum ocağında kamyon kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Çampınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kum ocağında bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Olayın detayları:

Edinilen bilgiye göre olay, saat 12.00 sıralarında gerçekleşti. Kum ocağında çalışan Suriye uyruklu Ali Ahmet Havice, iddialara göre Z.K. yönetimindeki kamyonun altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemede Havice'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın meydana geldiği işletmeye ait güvenlik kamerası kayıtları, inceleme yapılmak üzere ilgili birime gönderildi.

Soruşturma ve işlemler:

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Olay kapsamında kamyon sürücüsü ile işletme sahibi gözaltına alındı ve ifadeleri alınmak üzere işlemler devam ediyor.

Yetkililer, güvenlik kamerası kayıtları ile olay yerinde yapılan tespitlerin soruşturmada değerlendirileceğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

TURGUTLU’DA FAALİYET GÖSTEREN KUM OCAĞINDA MEYDANA GELEN OLAYDA, KAMYONUN ALTINDA KALAN 33...

TURGUTLU’DA FAALİYET GÖSTEREN KUM OCAĞINDA MEYDANA GELEN OLAYDA, KAMYONUN ALTINDA KALAN 33 YAŞINDAKİ SURİYE UYRUKLU ALİ AHMET HAVİCE HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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