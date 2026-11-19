Kastamonu Üniversitesi'nden sonuçlar:

Kastamonu Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 7. döneminde 40 proje ile Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı. Kabul edilen projelerin 25i yerel, 15i ise ulusal kategoride değerlendirildi. Üniversitenin projeleri, toplumsal farkındalık, dezavantajlı grupların desteklenmesi, çevre ve iklim değişikliği, kültürel miras, teknoloji, girişimcilik, bilim, sanat, spor, sağlık ve gönüllülük gibi çeşitli alanları kapsıyor.

Başvuru ve destek verileri:

ÜNİDES 7. dönemde toplam 189 üniversiteden, 4 bin 559 öğrenci topluluğu tarafından 5 bin 605 proje başvurusu yapıldı. Değerlendirmeler sonucu 1 bin 276 proje desteklenmeye hak kazandı; bunların 465i ulusal, 811i yerel kategori kapsamında yer aldı. Bu dağılım içinde Kastamonu Üniversitesi, en fazla sayıda projesi desteklenen üniversite olarak öne çıktı.

Rektörün değerlendirmesi:

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, üniversitenin 7. dönemde elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Rektör Topal, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve bireysel gelişimlerine verdikleri önemi vurgulayarak, fikirleri projeye dönüştürme, sorumluluk alma ve toplum yararına çalışmaları teşvik etmeye devam edeceklerini belirtti. Desteklenen projelerin yalnızca üniversite içinde değil, toplum genelinde de katkı sağlamasının hedeflendiği kaydedildi.

Topal ayrıca proje süreçlerine emeği geçen öğrencilere, akademik danışmanlara ve Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti. Bu sonuç, üniversite topluluklarının üretkenliğini ve yerel-uluslararası çapta etki yaratma potansiyelini ortaya koyuyor.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞ BİRLİĞİ VE DESTEK PROGRAMI’NCA (ÜNİDES) DESTEKLENMEYE HAK KAZANAN 40 PROJESİYLE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU.