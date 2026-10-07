Turizmde sürdürülebilir büyüme: WEF raporunda Türkiye modeli ön plana çıktı

WEF değerlendirmesi ve Bakan Ersoy'un açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'ndeki yükselişi sosyal medya hesabından değerlendirdi. Ersoy, Türkiye'nin turizmdeki rekabet gücünü artırmaya ve başarısını kalıcı kılmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ersoy paylaşımında, "Türk turizmi yükseliyor, sürdürülebilir turizm programımız dünyaya örnek oluyor" ifadesini kullanarak ülkenin sürdürülebilirlik alanındaki ilerlemesine dikkat çekti.

Sıralamadaki yükseliş ve puan gelişimi:

WEF'in karşılaştırılabilir veri serisine göre Türkiye, endekste 2019'da 47nci, 2024'te 37nci sırada yer aldı ve 2026'da 36ıncı sıraya yükseldi. Böylece 2019'dan bu yana toplam 11 basamaklık bir ilerleme kaydedildi.

Endeks puanı da 2019'daki 4,1206 seviyesinden 2026'da 4,3734'e çıkarak %6,1 artış gösterdi. Özellikle 2024-2026 döneminde puan artışı %2,5 olarak kaydedildi; bu değişim, Türkiye'nin genel performansında istikrarlı bir iyileşmeye işaret ediyor.

Sürdürülebilir turizm programı ve uluslararası örnek gösterilme:

Rapor Türkiye'yi, hızlı büyümeyi sürdürülebilirlik standartlarıyla yönetme yaklaşımı bağlamında örnek ülke uygulaması olarak ele aldı. Özellikle turizm hareketliliğinin belirli destinasyonlarda yoğunlaşmasına karşı yürütülen çalışmalar ve büyümenin yerel halka sağladığı faydayı artıran uygulamalar öne çıktı.

WEF raporu, Türkiye'nin 2024'ten bu yana üç alanda ilerleme kaydettiğini belirtiyor: Seyahat ve Turizmin Sosyoekonomik Etkisi, Seyahat ve Turizm Talebinin Sürdürülebilirliği ve Çevresel Sürdürülebilirlik. Sosyoekonomik etki alanındaki artış %8,3 puan olarak vurgulanırken, turizm talebinin sürdürülebilirliğinde %5,1lik bir gelişme sağlandığı kaydedildi; sosyoekonomik alandaki artış dünya genelinde en yüksek ikinci gelişim olarak raporda yer aldı.

Türkiye'nin Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı da raporda önemli bir adım olarak gösterildi. 2022'de Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile başlatılan program kapsamında 2 bin 650'den fazla konaklama tesisi GSTC sertifikası aldı ve sertifikasyonun 2030 yılına kadar ülke genelindeki konaklama tesisleri için zorunlu hale getirilmesi öngörülüyor.

Programın temel hedefleri arasında çevresel etkilerin azaltılması, kültürel mirasın korunması ve turizmden elde edilen sosyal ve ekonomik faydanın yerel toplumlara daha güçlü yansıtılması bulunuyor. Bu yaklaşım, raporda büyümeyi yönetirken yerel ekonomik, sosyal ve çevresel kazanımları güçlendirmenin önemine işaret eden bir örnek olarak sunuldu.

Gelecek hedefleri ve uygulamanın yaygınlaştırılması:

Bakan Ersoy, turizmin sağladığı kazanımları toplumun geneline yayma hedefini tekrar vurgulayarak "Sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte Türkiye’nin turizmdeki rekabet gücünü artırmaya, başarımızı kalıcı kılmaya devam edeceğiz" dedi. Raporun işaret ettiği gösterge ve sertifikasyon adımları, Türkiye'nin hem uluslararası rekabet gücünü hem de yerel faydayı artırma stratejisinin merkezinde yer alıyor.

WEF değerlendirmesi, Türkiye örneğinde olduğu gibi sürdürülebilirlik odaklı politikaların turizmde uzun vadeli başarı ve kapsayıcı kalkınma için belirleyici olduğunu vurguluyor. Türkiye'nin elde ettiği ilerleme, sektör paydaşları tarafından takip edilen somut adımlar ve 2030 hedefli düzenlemelerle desteklenmeye devam edecek.

BAKAN ERSOY, TÜRKİYE'NİN DÜNYA EKONOMİK FORUMU'NUN 2026 SEYAHAT VE TURİZM GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ'NDEKİ YÜKSELİŞİNE İLİŞKİN "SEKTÖRÜMÜZÜN TÜM PAYDAŞLARIYLA BİRLİKTE TÜRKİYE'NİN TURİZMDEKİ REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAYA, BAŞARIMIZI KALICI KILMAYA DEVAM EDECEĞİZ" DEĞERLENDİRMESİNDE BULUNDU.