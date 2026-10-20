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Üç bakandan ortak temas: Türkiye-Belçika'da dördüncü bakanlar toplantısı

Hakan Fidan, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi, Belçika'daki Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katıldı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:09

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Üç bakandan ortak temas: Türkiye-Belçika'da dördüncü bakanlar toplantısı

Üç bakandan ortak temas: Türkiye-Belçika'da dördüncü bakanlar toplantısı

Belçika'da gerçekleştirilen Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na Türkiye heyetinden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi katıldı. Toplantıda Belçikalı mevkidaşlar da hazır bulundu.

Katılım ve protokol:

Toplantı, iki ülke arasındaki bakanlar düzeyinde yürütülen düzenli görüşmelerin dördüncüsünü oluşturuyor. Resmi heyetler arasındaki temaslar, kurumlar arası iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesine odaklandı.

Görüşmenin çerçevesi ve önemi:

Bu tür çok taraflı görüşmeler, dış politika, adalet uygulamaları ve iç güvenlik alanlarında ortak yaklaşımların değerlendirilmesi ve uyumun artırılması için platform sağlıyor. Katılımcı bakanların varlığı, iki ülke ilişkilerinin üst düzeyde sürdüğünün göstergesi olarak değerlendirildi.

Toplantıya ilişkin ayrıntılar ve olası ortak kararlar, ilgili bakanlıkların yapacağı açıklamalarla kamuoyuyla paylaşılacaktır.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, ADALET BAKANI SAYIN AKIN GÜRLEK VE İÇİŞLERİ BAKANI SAYIN MUSTAFA...

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, ADALET BAKANI SAYIN AKIN GÜRLEK VE İÇİŞLERİ BAKANI SAYIN MUSTAFA ÇİFTÇİ, TÜRKİYE-BELÇİKA DIŞİŞLERİ, ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLARI DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI’NA KATILDI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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