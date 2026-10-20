Üç bakandan ortak temas: Türkiye-Belçika'da dördüncü bakanlar toplantısı

Belçika'da gerçekleştirilen Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na Türkiye heyetinden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi katıldı. Toplantıda Belçikalı mevkidaşlar da hazır bulundu.

Katılım ve protokol:

Toplantı, iki ülke arasındaki bakanlar düzeyinde yürütülen düzenli görüşmelerin dördüncüsünü oluşturuyor. Resmi heyetler arasındaki temaslar, kurumlar arası iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesine odaklandı.

Görüşmenin çerçevesi ve önemi:

Bu tür çok taraflı görüşmeler, dış politika, adalet uygulamaları ve iç güvenlik alanlarında ortak yaklaşımların değerlendirilmesi ve uyumun artırılması için platform sağlıyor. Katılımcı bakanların varlığı, iki ülke ilişkilerinin üst düzeyde sürdüğünün göstergesi olarak değerlendirildi.

Toplantıya ilişkin ayrıntılar ve olası ortak kararlar, ilgili bakanlıkların yapacağı açıklamalarla kamuoyuyla paylaşılacaktır.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, ADALET BAKANI SAYIN AKIN GÜRLEK VE İÇİŞLERİ BAKANI SAYIN MUSTAFA ÇİFTÇİ, TÜRKİYE-BELÇİKA DIŞİŞLERİ, ADALET VE İÇİŞLERİ BAKANLARI DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI’NA KATILDI.