Türk Hava Yolları ile CFM arasında 600'ü aşkın LEAP-1B motorunu kapsayan mutabakat

Türk Hava Yolları ve CFM arasında stratejik motor mutabakatı:

Türk Hava Yolları (THY) ile CFM International arasında, Boeing 737 MAX uçaklarında kullanılmak üzere 300'den fazla LEAP-1B motoru alımını konu alan bir mutabakat zaptı imzalandı. İstanbul'da düzenlenen törende anlaşma; THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut ile Safran CEO'su Olivier Andris tarafından imzalandı.

Uzun vadeli çerçeve, daha önce sipariş edilen ve teslim alınan motorlar, yedek motorlar, kiralık uçaklarla ilişkili motorlar ve muhtemel opsiyonları kapsayacak şekilde Türk Hava Yolları’nın LEAP-1B filosunu bütüncül olarak ele alıyor. Söz konusu kapsam THY ve iştiraki AJet tarafından kullanılan toplam 600'den fazla LEAP-1B motorunu oluşturuyor.

Anlaşmanın kapsamı:

Mutabakat zaptı, yalnızca motor alımını değil, aynı zamanda malzeme hizmetleri ve teknik destek unsurlarını da içeriyor. Anlaşmanın kapsamına ilişkin yapılan açıklamalarda, motor tedarik zincirinin bütünsel yönetimi; stok, yedek parça temini ve kiralık uçak motorlarının entegrasyonuna yönelik maddelerin yer aldığı belirtildi. Bu yapı, THY’nin artan uçuş ağı ve filo büyümesini operasyonel açıdan desteklemeyi amaçlıyor.

yerel mro desteği ve ortaklığın vurgusu:

İmzalanan mutabakat, Türkiye’de kurulması planlanan bir MRO (bakım, onarım ve revizyon) tesisini destekleyecek malzeme hizmetleri anlaşmasını da kapsıyor. Bu adım, motor bakım kapasitesinin yerel olarak geliştirilmesi ve bakım süreçlerinde dışa bağımlılığın azalması hedefleriyle eş zamanlı ilerleyecek.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, "CFM ile attığımız bu yeni adım, büyüyen filomuzu, uçuş ağımızı ve operasyonel verimliliğimizi destekleyecek. Uzun yıllardır iş birliği yaptığımız CFM ile ortaklığımızı daha da güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. LEAP motorlarına yönelik bakım, onarım ve revizyon (MRO) kabiliyetlerimizi geliştirmemiz için gereken uzmanlığı, güvenilirliği ve uzun vadeli desteği sağlayacak olan bu kapsamlı iş birliği; aynı zamanda Türkiye’nin havacılık endüstrisindeki güçlü konumunu da pekiştirecek bir dönüm noktasıdır" şeklinde konuştu.

Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü Mikail Akbulut, "Bu anlaşmayla birlikte LEAP motorlarına yönelik kapsamlı bakım hizmetleri sunarak motor bakım alanındaki yetkinliklerimizi daha da ileri taşıyoruz. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. olarak, stratejimiz doğrultusunda uçak ve komponent bakımındaki güçlü kabiliyetlerimizin yanı sıra motor bakım hizmetlerine yönelik yatırımlarımızı da sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Safran CEO'su Olivier Andris, mutabakat için, "Bu mutabakat zaptı, yaklaşık 40 yıldır güvenilir iş ortağımız olan Türk Hava Yolları ile sürdürdüğümüz başarılı ilişkide yeni bir dönüm noktasını temsil ediyor. Anlaşma, Türk Hava Yolları’nın büyümesini sürdürmesini ve filosunu genişletmesini desteklemeye yönelik ortak hedefimizi yansıtıyor" ifadesini kullandı. GE Aerospace CEO'su H. Lawrence Culp, Jr. ise THY ile iş birliğinin sürmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Uzun vadeli bu iş birliği, THY’nin operasyonel esnekliğini artırmayı, bakım süreçlerinde yerel kapasiteyi güçlendirmeyi ve filo yönetiminde maliyet etkinliği sağlamayı hedefliyor. Anlaşma hem motor tedarik zincirinin güvence altına alınması hem de Türkiye’deki havacılık endüstrisinin yetkinliklerinin yükseltilmesi açısından önemli görülüyor.

TÜRK HAVA YOLLARI, TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş. İLE DÜNYANIN EN BÜYÜK UÇAK MOTORU ÜRETİCİLERİNDEN CFM INTERNATİONAL ARASINDA, BOEİNG 737 MAX UÇAĞINDA KULLANILMAK ÜZERE YEDEK MOTORLAR DAHİL 300'DEN FAZLA LEAP-1B MOTORUNUN SATIN ALINMASINA YÖNELİK BİR MUTABAKAT ZAPTI İMZALADI.