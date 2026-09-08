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Türk Hava Yolları, Liverpool formalarında yeni bir dönemin kapısını aralıyor

Türk Hava Yolları, 1 Haziran 2027'den itibaren Liverpool FC'nin ana partneri olacak; 2027/28 sezonunda logo erkek, kadın ve akademi formalarının ön yüzünde yer alacak.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Serkan Varol

Türk Hava Yolları, Liverpool formalarında yeni bir dönemin kapısını aralıyor

İş birliği detayları:

Türk Hava Yolları ve Liverpool Futbol Kulübü, 1 Haziran 2027 tarihinden itibaren başlayacak kapsamlı bir iş birliği açıkladı. Anlaşma kapsamında 1 Haziran 2027 itibarıyla Türk Hava Yolları, Liverpool FC'nin ana partneri olacak ve şirketin logosu 2027/28 sezonundan itibaren erkek, kadın ve akademi takımlarının formalarının ön yüzünde yer alacak.

Formanın ön yüzünde tarihî bir değişim:

Kulüp yetkilileri, formanın ön yüzünün Liverpool tarihinde özel bir yere sahip olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, bu değişikliğin ana partnerde 17 yıl sonra gerçekleşen ilk dönüşüm olduğu ve kulübün ticari tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiği belirtildi.

İstanbul merkezli geniş uçuş ağıyla dünyada en fazla ülkeye uçan bir havayolu olan Türk Hava Yolları ile taraftar kitlesi tüm kıtalara yayılan Liverpool FC arasındaki iş birliği, iki markanın küresel erişim vizyonunu ve insanları-kültürleri-destinasyonları birleştirme amaçlarını bir araya getirecek.

Yetkililerin açıklamaları:

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur iş birliğine ilişkin, "Liverpool Futbol Kulübü, köklü mirası ve dünyanın dört bir yanına yayılan güçlü taraftar topluluğuyla dünyanın en tanınmış ve saygın futbol kulüplerinden biri. Türk Hava Yolları’nın Kulübün Ana Partneri olacak olmasından ve markamızın dünya sporunun en ikonik formalarından birinde yer alacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Olmuştur sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olarak insanları, kültürleri ve kıtaları birbirine bağlamak kimliğimizin temelinde yer alıyor. Bu iş birliği; küresel erişimleri, mükemmeliyet anlayışları ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca insana ilham verme güçleriyle öne çıkan iki global markayı bir araya getiriyor. Anlaşma aynı zamanda Türk Hava Yolları’nın dünya sporuna uzun yıllardır verdiği desteğin yeni ve önemli bir aşamasını temsil ediyor. Sporun sınırları aşan ve toplulukları bir araya getiren eşsiz gücüne inanıyoruz. Bu yeni dönemde Liverpool FC ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarıyla birlikte ilerlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz".

Gelecek beklentileri ve süreç:

Liverpool FC Ticari İşler Direktörü Ben Latty ise, "Bu anlaşma Liverpool FC için önemli bir kilometre taşı ve Haziran 2027’den itibaren Türk Hava Yolları’nı Ana Partnerimiz olarak aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Liverpool formasının ön yüzü, kulübümüzün tarihinde özel bir yere sahip. Türk Hava Yolları, geniş uluslararası uçuş ağına sahip, dünya çapında tanınan bir kuruluş" değerlendirmesinde bulundu.

Latty ayrıca, "2005 yılına uzanan özel anılarımızın oluşturduğu güçlü temeller üzerinde, iş birliğimizi başlatmayı ve uzun soluklu, güçlü bir ilişki inşa etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu duyuru aynı zamanda Standard Chartered’ın son 17 yılda Liverpool FC’ye sağladığı olağanüstü katkıyı takdir etmek için de bir fırsat. Kulüp tarihimizin çok özel bir dönemindeki yolculuğumuzun önemli bir parçası oldular. Standard Chartered’ın 2027’den itibaren Global Partner olarak Liverpool FC ailesinin bir parçası olmaya devam edecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Geçiş sürecine hazırlanırken yeni sezonu heyecanla bekliyor, Haziran 2027’den itibaren Türk Hava Yolları’nı Ana Partnerimiz olarak karşılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları, sporun birleştirici gücüne verdiği desteği sürdürerek Liverpool FC ile gerçekleştirdiği bu iş birliğiyle global marka yolculuğunu güçlendirmeyi hedefliyor.

TÜRK HAVA YOLLARI GENEL MÜDÜRÜ AHMET OLMUŞTUR

TÜRK HAVA YOLLARI GENEL MÜDÜRÜ AHMET OLMUŞTUR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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