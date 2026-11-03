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Turkcell teknolojiyle iklim iş birliğini güçlendiriyor

Turkcell, COP31’e sektör ortağı ve COPArt’a Master Uygulama Ortağı olarak destek veriyor; yenilenebilir enerji ve yeşil teknoloji çalışmalarını paylaşacak.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Turkcell teknolojiyle iklim iş birliğini güçlendiriyor

Turkcell’in COP31 katılımı

Turkcell, Türkiye’nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e Sektör Ortağı olarak destek veriyor. Şirket aynı zamanda konferansın resmi sanat programı COPArt'a Master Uygulama Ortağı olarak katkı sunacak.

Sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle hareket eden Turkcell, teknoloji ve iletişim alanındaki çalışmalarını 2050 net sıfır hedefi çerçevesinde şekillendiriyor. Organizasyonda şirket, yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği çabaları ve dijital çözümlerin yeşil dönüşüme katkısını paylaşacak.

odak alanları:

Turkcell, COP31 kapsamında yenilenebilir enerji, sıfır atık uygulamaları ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik projelerini öne çıkaracak. Şirket yetkilileri, teknolojinin izleme, ölçüm ve verimlilik artırma amaçlı kullanımının iklim eyleminde somut kazanımlar sağlayacağını vurguluyor.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, COP31 iş birliğine ilişkin şunları söyledi: "Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31’e sektör ortağı olarak destek vermekten gurur duyuyoruz. Turkcell olarak dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümü birbirini tamamlayan iki önemli süreç olarak görüyoruz. Teknolojinin sunduğu imkanları iklim değişikliğiyle mücadelede somut kazanımlara dönüştürmek için çalışıyoruz. Bu anlayışla, 2050 net sıfır hedefimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarımızı, sıfır atık projelerimizi ve karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. COP31’in, sürdürülebilir bir gelecek için ortak hedeflerimizi ileri taşıyacak ve yeni iş birliklerinin önünü açacak önemli bir buluşma olacağına inanıyoruz."

etki ve beklentiler:

Konferans, kamu, özel sektör, sivil toplum ve finans dünyasını bir araya getirerek Türkiye’nin küresel iklim eylemindeki kararlılığını uluslararası platforma taşıyacak. Turkcell, katılacağı oturumlarda teknoloji tabanlı çözümlerini ve uygulama örneklerini paylaşıp yeni iş birliklerinin oluşmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Şirketin COP31'teki varlığı, sektörel deneyimini ve sürdürülebilirlik taahhütlerini görünür kılarak hem yerel hem de uluslararası düzeyde etki yaratmayı amaçlıyor.

TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ DR. ALİ TAHA KOÇ

TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ DR. ALİ TAHA KOÇ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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