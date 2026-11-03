Ardahan'da bal üretimini güçlendirme stratejisi: coğrafi işaretten markalaşmaya

Toplantının hedefi ve sunumlar:

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentin başlıca geçim kaynaklarından biri olan arıcılık sektörünün geliştirilmesi ve bal üretiminin artırılması amaçlarıyla mevcut durum masaya yatırıldı. Toplantıda Serhat Kalkınma Ajansı SERKA tarafından hazırlanan Ardahan Çiçek Balı Mevcut Durum Analizi ve Ürün Yol Haritası (2026-2029) ile Ardahan Arı Ürünleri İhtisas ve Ticarileştirme Merkezi Projesi sunuldu.

Sunumlarda öne çıkan teknik ve kültürel değerler:

Sunumlarda kentin üretim kapasitesi, Kafkas arısının genetik önemi, bölgedeki bitki çeşitliliği ve Ardahan Çiçek Balının sahip olduğu coğrafi işaret değeri ayrıntılı şekilde ele alındı. Analizler kalite ve analiz altyapısının geliştirilmesi, dolum ve paketleme kapasitesinin artırılması, markalaşma çalışmaları ve katma değerin yükseltilmesine yönelik somut adımların gerektiğini ortaya koydu.

Sorunlar, öneriler ve iş birliği vurgusu:

Toplantıda üreticilerin örgütlenmesinin güçlendirilmesi, mevcut altyapının daha etkin kullanımı, ürün çeşitlendirmesi ve üreticilerin pazara erişiminin kolaylaştırılması gibi konular tartışıldı. Katılımcılar coğrafi işaretin ekonomik kazanca dönüştürülmesi için kurumlar arası koordinasyonun ve sürdürülebilir ticarileştirme modellerinin önemine dikkat çekti.

Görüşmelerde proje fikirleri arasında kalite kontrol laboratuvarlarının yaygınlaştırılması, dolum hacminin artırılması stratejileri ve üreticilerin ortak pazarlama mekanizmalarına entegrasyonu yer aldı. Bu yaklaşımların, Ardahan balının hem iç pazarda hem de dış pazarlarda rekabet gücünü yükseltmesi hedefleniyor.

Toplantıya Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Akıllı, Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. Katılımcılar, hazırlanan yol haritalarının uygulanması ve izlenmesi için eşgüdümlü bir çalışma planı oluşturmanın önemini vurguladı.

ARDAHAN'DA ARICILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK TOPLANTI YAPILDI.(OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)