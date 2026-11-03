Dolar 49,9927 +0,03%
Euro 55,9669 +0,07%
Bist 10.936,14 -0,23%
Altın Gram 6.279,08 -1,59%
EUR/USD 1,1191 +0,00%
Brent Petrol 106,84 +1,98%
--°

Kütahya'da bütçe maratonu başladı

Kütahya İl Genel Meclisi, Muammer Özcura başkanlığında Kasım oturumlarını açtı; İl Özel İdaresi'nin 2027 taslak bütçesi 3 milyar 150 milyon TL olarak sunuldu.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 11:03

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Kütahya'da bütçe maratonu başladı

Kasım oturumları açıldı:

Kütahya İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı oturumları, Meclis Başkanı Muammer Özcura başkanlığında başladı. Toplantılarda 2027 yılı bütçesi gündeme alındı.

Özcura açılış konuşmasında kasım ayının hem merkezi hükümet hem de yerel yönetimler açısından bütçe dönemi olduğuna dikkat çekti ve meclisin bu ay içinde İl Özel İdaresi'nin 2027 yılı bütçesini görüşerek karara bağlayacağını bildirdi.

"2027 yılı bütçemizin şimdiden ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Cenab-ı Allah inşallah geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ilimize yararlı hizmetler yapmayı bizlere nasip eder. İlçelerimizdeki talepleri idaremizin teknik ekipleriyle görüşüp önceliklerimizi belirlememiz gerekiyor. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum."

Bütçe taslağı ve artış oranları:

Encümenden meclise gönderilen bütçe taslağı 3 milyar 150 milyon TL olarak açıklandı. Özcura, taslağın 2026 yılı başlangıç bütçesine göre yüzde 43,18 oranında artış gösterdiğini; ek bütçe dikkate alındığında artışın yüzde 21,62 olduğunu ifade etti.

Sunum ve ilk toplantının tamamlanması:

Açılış konuşmasının ardından Mali Hizmetler Müdürü Aykan Koyun, 2027 yılı İl Özel İdaresi taslak bütçesine ilişkin meclis üyelerine sunum yaptı. Sunumun tamamlanmasıyla Kasım ayı bütçe görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi.

KÜTAHYA İL GENEL MECLİSİ’NDE BÜTÇE MESAİSİ BAŞLADI

KÜTAHYA İL GENEL MECLİSİ’NDE BÜTÇE MESAİSİ BAŞLADI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ayvalıklı üreticiden Cape Town hamlesi: hedef Afrika’da yüzde 10 pazar payı
images

Karabük'te 90 yıllık miras: KARDEMİR sempozyumu akademi ve sanayiyi buluşturacak
images

Sinop'ta fahiş fiyat ve yanıltıcı etiketlere yönelik operasyon: üç ihlal tespit...
images

Kamyonları raylara bıraktılar: Sivas belediyesi trenle taşımayla maliyeti yarı y...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Manisa cezaevinde cumhuriyet coşkusu: hükümlüler konserle 103. yılı karşıladı

Tövbe bilinciyle topluma dönüşe hazırlık: Boyabat'ta seminer

Maden ilçesinde büyükbaşlar için sonbahar aşılama ve küpeleme çalışması

Manisa Büyükşehir'den maliyeti düşüren tohum desteği: Kula ve Selendi'de 905 üreticiye dağıtım

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı