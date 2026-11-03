Kütahya'da bütçe maratonu başladı

Kasım oturumları açıldı:

Kütahya İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı oturumları, Meclis Başkanı Muammer Özcura başkanlığında başladı. Toplantılarda 2027 yılı bütçesi gündeme alındı.

Özcura açılış konuşmasında kasım ayının hem merkezi hükümet hem de yerel yönetimler açısından bütçe dönemi olduğuna dikkat çekti ve meclisin bu ay içinde İl Özel İdaresi'nin 2027 yılı bütçesini görüşerek karara bağlayacağını bildirdi.

"2027 yılı bütçemizin şimdiden ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Cenab-ı Allah inşallah geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ilimize yararlı hizmetler yapmayı bizlere nasip eder. İlçelerimizdeki talepleri idaremizin teknik ekipleriyle görüşüp önceliklerimizi belirlememiz gerekiyor. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum."

Bütçe taslağı ve artış oranları:

Encümenden meclise gönderilen bütçe taslağı 3 milyar 150 milyon TL olarak açıklandı. Özcura, taslağın 2026 yılı başlangıç bütçesine göre yüzde 43,18 oranında artış gösterdiğini; ek bütçe dikkate alındığında artışın yüzde 21,62 olduğunu ifade etti.

Sunum ve ilk toplantının tamamlanması:

Açılış konuşmasının ardından Mali Hizmetler Müdürü Aykan Koyun, 2027 yılı İl Özel İdaresi taslak bütçesine ilişkin meclis üyelerine sunum yaptı. Sunumun tamamlanmasıyla Kasım ayı bütçe görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi.

KÜTAHYA İL GENEL MECLİSİ’NDE BÜTÇE MESAİSİ BAŞLADI