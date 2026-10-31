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Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında sağlıkta stratejik ortaklık kuruldu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Dr. Sasho Klekovski, halk sağlığı, ilaç, yatırım ve dijitalleşme odaklı mutabakat zaptı imzaladı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 12:14

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Serkan Varol

Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında sağlıkta stratejik ortaklık kuruldu

İmzalar iki ülke arasındaki sağlık iş birliğini güçlendirecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Sasho Klekovski arasında, iki ülkenin sağlık alanındaki iş birliğini kuvvetlendirmeyi amaçlayan Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanında Mutabakat Zaptı imzalandı.

Bakan Memişoğlu sosyal medya paylaşımında, anlaşmanın halk sağlığı, ilaç ve tıbbi cihazlar, sağlık yatırımları ile sağlık hizmetlerinde dijitalleşme başta olmak üzere birçok alanda ortak projelere zemin hazırlayacağını belirtti. Memişoğlu, iş birliklerinin pekişmesine yönelik beklentisini ve imzaların her iki ülke için hayırlı olmasını temenni ettiğini ifade etti.

hedeflenen çalışma alanları:

Mutabakat zaptı çerçevesinde öne çıkan başlıklar arasında halk sağlığı programları, ilaç ve tıbbi cihaz düzenlemeleri, sağlık yatırımlarının desteklenmesi ve sağlık hizmetlerinde dijital dönüşüm yer alıyor. Bu alanlarda bilgi paylaşımı, ortak eğitimler ve teknik iş birlikleri planlanıyor.

beklenen sonuçlar:

Anlaşmanın kısa vadede kurumlar arası iletişim ve proje geliştirmeyi kolaylaştırması; orta-uzun vadede ise sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği ile kalite standartlarının yükselmesi hedefleniyor. Bakanların ortak imzası, iki ülke arasında sürdürülebilir ve koordineli adımlar atılması için bir başlangıç olarak değerlendiriliyor.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANI DR. SASHO KLEKOVSKİ İLE...

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANI DR. SASHO KLEKOVSKİ İLE ‘SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI’NI İMZALADIKLARINI DUYURDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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