Mardin'den profesöre 'midyeci' tepkisi: milletvekiliye sahip çıkma çağrısı

Mardin'de sözlerin yol açtığı gerilim

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz’ün, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı için paylaştığı ve "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur" ifadesi Mardin'de geniş tepkiyle karşılandı. Söz konusu açıklama, kent siyaseti ve yerel esnaf temsilcilerinin sert tepkisini beraberinde getirdi.

Siyasilerin ve il başkanının tepkisi:

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, açıklamayı kınayarak bu yaklaşımı 28 Şubat döneminin şoven zihniyetine benzetti. Uncu, paylaşımı yapan kişiye akademik unvanının ahlaki sorumluluk getirdiğini vurguladı ve "Bu açıklamanın arka planında 28 Şubat’ın hortlayan ya da hortlamaya hazır şoven zihniyeti var" sözleriyle tepkiyi özetledi.

Uncu ayrıca, "'Mardinlilerden anca midyeci olur' lafı Mardinlilerin profesör olamayacağı, Nobel alamayacağı, kadınlarının milletvekili olamayacağı anlamına geliyor" diyerek açıklamayı bölücü gördüklerini belirtti ve Prof. Gürüz'ün özür dilemesini istedi. İl başkanı, Mardin'e davet ederek bölgenin medeniyet ve hoşgörü birikimini yerinde görmesini teklif etti.

Esnaf ve turizm temsilcilerinin mesajı:

Mardin Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Seçkin Acar de hiçbir esnafın emeğinin küçümsenemeyeceğini söyledi. Acar, emek ve alın terinin kutsallığını vurgulayıp "Bu emeği hiçbir zaman kimse küçümseyemez" dedi ve sözlerin basit bir konuşma olarak geçiştirilemeyeceğini belirtti.

Acar, bölge, şehir veya meslek ayrımı gözetmeden hoşgörünün korunması gerektiğini vurguladı: "Herkesin bir fikri var ama kimse kimseyi kesinlikle küçümseyemez. Bu hoşgörüyü hepimiz birbirimize karşı korumak zorundayız."

Görüntü ve arka plan:

Olayın kamuoyunda geniş yankı bulması, yalnızca kullanılan ifadelerin niteliğiyle değil aynı zamanda açıklamayı yapan ismin akademik kimliğiyle de ilişkilendirildi. Haber metninde hatırlatıldığı üzere, Prof. Adnan Yüksel Gürüz’ün ailesi bağlamında da 28 Şubat sürecine ilişkin hatırlatmalar yapılmakta; dönemin YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz dahil olmak üzere 16 sanığın yeniden yargılandığı davada, 13 sanık hakkında "darbe girişimine yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezası verilmişti.

Gelişme, Mardin siyasetinde ve sivil toplumunda kutuplaşma ve kimlik üzerinden yapılan genellemelerin hassasiyetini yeniden gündeme taşıdı. Yerel yetkililer ve meslek temsilcileri, benzer söylemlerin tekrarlanmaması için sorumlululuk çağrısında bulunuyor ve taraflardan hoşgörü ile kamu ahlakına uygun davranış beklentisini yineliyor.

AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI'YA YÖNELİK SÖZLERE MARDİN'DEN TEPKİ GELDİ