Dijital dönüşüm çevreye yük olmamalı, şehirlerden başlayarak dönüşmeliyiz

Altay: teknoloji çevreye yeni yükler getirmemeli

Antalya'da düzenlenen COP31 çerçevesindeki üst düzey toplantıda yapay zeka, dijital ikizler ve nesnelerin interneti gibi teknolojilerin iklim eylemine katkıları ele alındı. Toplantı, COP31 Başkanlığı ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından BM-Habitat ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) iş birliğiyle gerçekleştirildi. Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) temsilcileri, yerel yöneticiler, akademisyenler ve teknoloji uzmanlarının katıldığı oturumlarda şehirlerin dirençliliği ve kaynak verimliliği merkezinde çözümler tartışıldı.

insan odaklı akıllı şehircilik:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve COP31 Yerel ve Bölgesel Yönetimler Özel Elçisi Uğur İbrahim Altay, şehirlerin iklim değişikliğinden en fazla etkilenen alanlar olduğunu belirterek çözümün şehirlerden başlaması gerektiğini vurguladı. Konya'nın Türkiye Akıllı Şehir Endeksi'nde altı yıl üst üste birinci olduğuna dikkat çeken Altay, belediye çalışmalarının insan odaklı ve sürdürülebilir bir şehir anlayışıyla yürütüldüğünü aktardı. Altay'a göre gerçek başarı, uygulanan teknolojinin büyüklüğüyle değil; insana, çevreye ve şehir hayatına sağladığı somut faydayla ölçülmeli.

Teknoloji bizim için bir amaç değil; daha yaşanabilir, daha dirençli ve daha sürdürülebilir şehirler inşa etmenin aracıdır.

dijital dönüşümün çevresel ve etik sorumlulukları:

Altay, yapay zeka sistemleri, veri merkezleri ve dijital altyapıların önemli miktarda enerji ve su tükettiğine dikkat çekti. Bunların doğal kaynak kullanımı ve oluşturduğu karbon ayak izinin hesaplanması gerektiğini belirterek, dijitalleşmenin kendisinin de sürdürülebilir olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca siber güvenlik, kişisel verilerin korunması, mahremiyet ve temel insan haklarının dijital dönüşümün vazgeçilmez ilkeleri olduğunun altını çizdi.

Dijital dönüşümün kendisi de sürdürülebilir olmak zorundadır.

eşitsizliklere karşı uluslararası dayanışma çağrısı:

Başkan Altay, teknolojinin geleceğinin bütün insanlığın ortak meselesi olduğunu söyleyerek şehirler arasındaki altyapı ve finansal kaynaklara erişimdeki farklılıkların giderilmesi gerektiğini belirtti. Yapay zeka ve ileri dijital teknolojilerin sadece güçlü ülkelerin ayrıcalığı haline gelmemesi gerektiğini vurguladı ve teknolojik üstünlüğün bir tahakküm aracına dönüşmemesi uyarısında bulundu. Altay, ayrıca dünya gündemindeki insani krizlere değinerek teknolojinin insanlığa karşı kullanılmasının önüne geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı kapsamında ele alınan Akıllı, Dirençli ve Sürdürülebilir Şehirler Küresel Eylem Çağrısı'nın uygulanabilir adımlara dönüşmesi ve başarılı uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Altay, şehirler arasında bilgi paylaşımı, ortak standartlar ve teknolojik iş birliklerinin güçlendirilmesi çağrısı yaptı. Bu dönüşümün tüm şehirlerin faydalanacağı şekilde tasarlanmasının önemine dikkat çekti ve sınırları aşan bir dayanışma gerektiğini söyledi.

Altay, toplantının düzenlenmesinde emeği geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ve katkı sağlayan tüm kuruluşlara teşekkür etti. Oturumlarda ayrıca küresel iklim taahhütlerinin yerel uygulamalara dönüştürülmesi, sürdürülebilir şehircilik ve dijital teknolojilerin iklim eylemine katkıları konusunda ülkeler ve uzmanlar arasında görüş alışverişi yapıldı.

DÜNYA BELEDİYELER BİRLİĞİ (UCLG), KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VE COP31 YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER ÖZEL ELÇİSİ UĞUR İBRAHİM ALTAY, "ÇEVREYİ KORUMAK İÇİN KULLANDIĞIMIZ TEKNOLOJİ, ÇEVREYE YENİ YÜKLER GETİRMEMELİ. DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN KENDİSİ DE SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAK ZORUNDADIR" DEDİ.