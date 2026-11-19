Tirebolu başkanı AK Parti'ye katıldı

Bülent Kara, son yerel seçimde İYİ Parti'den Tirebolu Belediye Başkanı seçilmişti. Partisinden istifa eden Kara, artık AK Parti saflarında yer alıyor.

Katılım töreni, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı sırasında gerçekleştirildi. Kara'nın rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Giresun'daki belediye yönetiminde değişim:

Bülent Kara'nın partiye katılımıyla birlikte AK Parti'nin Giresun'daki ilçe belediye başkanı sayısı 9'a yükseldi. Partinin yönettiği ilçeler arasında Alucra, Çamoluk, Dereli, Doğankent, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar ve şimdi Tirebolu bulunuyor.

Parti yetkililerinin değerlendirmesi:

AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan katılım nedeniyle memnuniyetini dile getirdi ve şöyle konuştu: Tirebolu Belediye Başkanımız Bülent Kara’ya AK Parti ailemize hoş geldin diyorum. Gönülden aramıza hoş geldin. Biz büyük bir aileyiz. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun. Bundan sonra da hep birlikte Tirebolu’muz ve Giresun’umuz için çalışmaya, hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz.

TİREBOLU BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT KARA, AK PARTİ’YE KATILDI