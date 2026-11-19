Türkiye-Özbekistan iş dünyası konseyinde Yılmaz'ın mesajı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Özbekistan İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey Toplantısı’nda yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki tarihsel ve beşeri bağların ekonomik iş birliğine dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettiğini belirten Yılmaz, Semerkant’tan Anadolu’ya uzanan ortak hikâyenin bugün yeni ekonomik sayfalar yazma fırsatı sunduğunu ifade etti.

Konseyin hedefleri:

Yılmaz, konseyin Ankara’da kurulduğunu hatırlatarak kısa vadede 5 milyar dolar, orta vadede ise 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmada konseyin itici güç olacağına inandığını söyledi. Atayurdumuzda faaliyet gösteren yaklaşık 2 bin 400 Türk sermayeli şirket ile bugüne kadar toplam değeri yaklaşık 9,5 milyar dolar olan 350 civarında proje üstlenen müteahhitlik firmalarının ortaklığın sağlam temelini oluşturduğunu belirtti.

Yatırım alanları ve beklentiler:

Yılmaz, Türk yatırımcılarının sanayi, inşaat, tekstil, enerji, teknoloji, tarım, gıda ve hizmet sektörlerinde Özbekistan ekonomisine katkı sağlamasını teşvik ettiklerini aktardı. Mevcut durumda üçüncü ülkeler üzerinden yapılanlarla birlikte Türk yatırımlarının 8,2 milyar dolar seviyesine ulaştığını, bunun karşılıklı fayda temelinde en kısa sürede iki haneli sayılara taşınmasının beklendiğini söyledi. Ayrıca Türkiye’de faaliyet gösteren 500’ü aşkın Özbek sermayeli şirket sayısının yakın gelecekte hızla artacağına inandığını ekledi.

Kültürel miras ve stratejik koridorlar:

Yılmaz, tesis ettikleri beşeri, ticari ve ekonomik bağların nesiller boyu aktarılmasının önemine işaret ederek şunları söyledi: "Kadim İpek Yolu’nun bizlere ihsan ettiği öğretilerden ilham almaya devam etmeliyiz. Bağlantısallık koridorlarını yalnızca birer transit geçiş güzergâhı değil, üretimin, ticaretin, yatırımın ve istihdamın geliştiği ekosistemlere dönüştürmeliyiz."

Konuşmasında ayrıca Hazar geçişli Orta Koridorun yeni dünyanın ağırlık merkezi haline geldiğini belirten Yılmaz, bu koridorların Türkiye ile Özbekistan için stratejik fırsatlar sunduğunu ifade etti. Kamu kurumları arasındaki güçlü siyasi ve diplomatik ilişkilerin kalıcı ekonomik sonuçlara dönüşmesinde iş insanlarının rolüne dikkat çekti ve özel sektör paydaşlarının sorunlarını hızlıca tespit edip çözüm üretecek düzenli temas mekanizmalarının önemini vurguladı.

Toplantı öncesinde İslam Medeniyetleri Müzesi’ni ziyaret ettiklerini belirten Yılmaz, eser için Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e teşekkür etti. Tarihi ve kültürel yakınlığa atıf yaparak İmam Buhari, İmam Maturidi, Ali Şir Nevai, Yunus Emre ve Mirzo Uluğ Bey gibi isimlerin ortak mirasının bugün de yol gösterdiğini söyledi ve sözlerini bir Özbek deyişiyle noktaladı: "Do’sting bilan dildosh bo’l, qilgan ishida yo’ldosh bo’l."

Yılmaz, konseyin özellikle altyapıdan bağlantısallığa, konuttan sağlığa kadar geniş bir yelpazede yeni projeler ön açmasını, böylece iki ülke iş dünyası arasında daha fazla ortak girişim ve yatırım oluşmasını hedeflediklerini belirterek toplantının kardeş halkların refahına katkı sağlamasını diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Özbekistan İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Tesis ettiğimiz beşeri, ticari ve ekonomik bağların nesilden nesile aktarılması ve daha da güçlenmesi için kadim İpek Yolu'nun bizlere ihsan ettiği öğretilerden ilham almaya devam etmeliyiz. Bağlantısallık koridorlarını yalnızca birer transit geçiş güzergahı değil, üretimin, ticaretin, yatırımın ve istihdamın geliştiği ekosistemlere dönüştürmeliyiz" dedi.