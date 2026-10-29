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Tutak'ta 29 ekim coşkusu: öğrenci gösterileri ve geçit töreni

Tutak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı Kaymakam Ahmet Coşkun ve Belediye Başkanı Fevzi Sayan'ın katılımıyla, öğrencilerin gösterileriyle kutlandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 16:43

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Tutak'ta 29 ekim coşkusu: öğrenci gösterileri ve geçit töreni

Tutak'ta 29 ekim kutlaması

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Tutak ilçe kapalı spor salonunda düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Programa Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun, Tutak Belediye Başkanı Fevzi Sayan, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılışı ve protokol konuşmaları:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarında Kaymakam Ahmet Coşkun ile Belediye Başkanı Fevzi Sayan, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Kaymakam Coşkun, konuşmasında Cumhuriyetin milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük kazanımlarından biri olduğuna vurgu yaparak millî birlik ve beraberliğin korunmasının, bilimin ve eğitimin ışığında çalışmanın önemine değindi ve gençlerin Cumhuriyetin geleceği olduğunu söyledi.

sahne gösterileri ve program akışı:

Konuşmaların ardından öğrenciler, çeşitli gösterilerle salonda büyük ilgi topladı. Programda öğrenci bayrak gösterisi, zeybek gösterisi, şiir okumaları ve koro performansları yer aldı. Ayrıca Kars Kafkas Halk Oyunları ekibi de sahne alarak bölgesel oyunlardan örnekler sundu. Tören, ödül töreni ve düzenlenen geçit töreninin ardından sona erdi.

Gün boyunca gerçekleştirilen etkinlikler, vatandaşlar ve katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü ve Cumhuriyetin önemine dair ortak vurgularla tamamlandı.

TUTAK 29 EKİM KUTLAMALARI

TUTAK 29 EKİM KUTLAMALARI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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