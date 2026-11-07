Tutak'ta yeni emniyet binası şehit Erol Duru'nun adını taşıyor

Tutak ilçesinde yeni hizmet binası hizmete girdi

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yapımı tamamlanan Şehit Erol Duru Polis Merkezi Amirliği, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeni bina, Tutak İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde faaliyet gösterecek ve şehit polis memuru Erol Durunun adını ilçede yaşatacak.

açılış töreninde katılımcılar:

Açılış töreninde Ağrı Valisi Önder Bozkurt ile AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci hazır bulundu. Tören kapsamında yapılan konuşmalarda, binanın bölge güvenliğine ve emniyet hizmetlerine katkı sağlayacağı vurgulandı.

şehit ailesine yapılan ziyaret:

Tören öncesinde Vali Önder Bozkurt, şehit Erol Duru'nun annesini evinde ziyaret ederek aile ile bir süre sohbet etti. Vali Bozkurt'un aileye hal ve hatır sorması ve ilgisi törene ayrı bir duygu kattı.

Şehit Erol Duru rahmet ve minnetle anılırken, yeni hizmet binasının Tutak'a ve emniyet teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Açılışla birlikte ilçede emniyet hizmetlerinin yürütüleceği modern bir mekan kazandırılmış oldu.

Tutak'ta Şehit Erol Duru Polis Merkezi Amirliği hizmete açıldı