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Tutak'ta yeni emniyet binası şehit Erol Duru'nun adını taşıyor

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yapımı tamamlanan ve şehit polis memuru Erol Duru'nun adını taşıyan polis merkezi, törenle göreve başladı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Tutak'ta yeni emniyet binası şehit Erol Duru'nun adını taşıyor

Tutak ilçesinde yeni hizmet binası hizmete girdi

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yapımı tamamlanan Şehit Erol Duru Polis Merkezi Amirliği, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yeni bina, Tutak İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde faaliyet gösterecek ve şehit polis memuru Erol Durunun adını ilçede yaşatacak.

açılış töreninde katılımcılar:

Açılış töreninde Ağrı Valisi Önder Bozkurt ile AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci hazır bulundu. Tören kapsamında yapılan konuşmalarda, binanın bölge güvenliğine ve emniyet hizmetlerine katkı sağlayacağı vurgulandı.

şehit ailesine yapılan ziyaret:

Tören öncesinde Vali Önder Bozkurt, şehit Erol Duru'nun annesini evinde ziyaret ederek aile ile bir süre sohbet etti. Vali Bozkurt'un aileye hal ve hatır sorması ve ilgisi törene ayrı bir duygu kattı.

Şehit Erol Duru rahmet ve minnetle anılırken, yeni hizmet binasının Tutak'a ve emniyet teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Açılışla birlikte ilçede emniyet hizmetlerinin yürütüleceği modern bir mekan kazandırılmış oldu.

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Tutak'ta Şehit Erol Duru Polis Merkezi Amirliği hizmete açıldı

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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