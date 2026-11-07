Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Bursa yolunda hızlı tren: deneme seferleri başladı, bakan bu ay geliyor

Bursa'da yıllardır beklenen hızlı tren için deneme sürüşleri başladı; elektrifikasyon ve ray kontrolleri sürüyor, Ulaştırma Bakanı bu ay kenti ziyaret edecek.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 17:35

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bursa yolunda hızlı tren: deneme seferleri başladı, bakan bu ay geliyor

Test sürüşleri ve altyapı kontrolleri:

Bursa'nın yıllardır beklediği hızlı tren projesinde deneme seferleri kritik bir aşamaya geldi. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan yaptığı açıklamada, deneme treninin yaklaşık bir haftadır hatta dolaştığını ve altyapı kontrollerinin sürdüğünü söyledi.

Gürkan, yeni elektrifikasyon sistemleri ile ray hattındaki denetimlerin devam ettiğini belirtti. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından hattın yolcu taşımacılığına açılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Bakanın ziyareti ve yerinde inceleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın bu ay Bursa'yı ziyaret edeceğini duyuran Gürkan, bakanın ziyareti sırasında test treninin çalışmaları ve teknik kontrollerin yerinde görüleceğini aktardı.

"Bir haftadan beri kamuoyunda gördüğünüz gibi test trenimiz, daha doğrusu deneme trenimiz dolaşıyor. Bu ay içerisinde inşallah Ulaştırma Bakanımız Bursa'ya geldiğinde, test treninin başladığını bizzat göreceğiz. Yeni elektrifikasyon sistemlerinin ve ray sistemlerinin kontrolleri yapılacak. En kısa zamanda da inşallah Bursa'nın hizmetine sunmuş olacağız."

Projenin tamamlanmasıyla Bursa'nın demir yolu ulaşımında yeni bir döneme girileceği, test sürecinin ise projenin bitişine yönelik önemli kilometre taşlarından biri olduğu belirtildi.

BURSA HIZLI TRENDE KAVUŞUYOR TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLADI, DAVUT GÜRKAN TARİH VERDİ

BURSA HIZLI TRENDE KAVUŞUYOR TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLADI, DAVUT GÜRKAN TARİH VERDİ

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Siyaseti koltuk hesabı yapmak için değil: Yüceer yeni parti üyeliğini bıraktı
images

Konya'da vefa buluşması: AK Parti'nin eski belde başkanları anıldı
images

Lefkoşa'da askeri ve parlamenter temas: Selçuk Bayraktaroğlu, Ziya Öztürkler ile...
images

taksicilerin geleceği için TBMM'ye korsan taşımacılıkla mücadele raporu sunuldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çivril'de yamaç paraşütü kalkışında düşüş: 1 kişi yaralandı

Senoz Vadisi'nde SKIL enduro ve ATV şampiyonası ilk gün heyecanı

Tutak'a yeni hizmet: şehit Erol Duru polis merkezi amirliği açıldı

Tutak'ta yeni emniyet binası şehit Erol Duru'nun adını taşıyor

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı