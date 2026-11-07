Bursa yolunda hızlı tren: deneme seferleri başladı, bakan bu ay geliyor

Test sürüşleri ve altyapı kontrolleri:

Bursa'nın yıllardır beklediği hızlı tren projesinde deneme seferleri kritik bir aşamaya geldi. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan yaptığı açıklamada, deneme treninin yaklaşık bir haftadır hatta dolaştığını ve altyapı kontrollerinin sürdüğünü söyledi.

Gürkan, yeni elektrifikasyon sistemleri ile ray hattındaki denetimlerin devam ettiğini belirtti. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından hattın yolcu taşımacılığına açılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Bakanın ziyareti ve yerinde inceleme:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nın bu ay Bursa'yı ziyaret edeceğini duyuran Gürkan, bakanın ziyareti sırasında test treninin çalışmaları ve teknik kontrollerin yerinde görüleceğini aktardı.

"Bir haftadan beri kamuoyunda gördüğünüz gibi test trenimiz, daha doğrusu deneme trenimiz dolaşıyor. Bu ay içerisinde inşallah Ulaştırma Bakanımız Bursa'ya geldiğinde, test treninin başladığını bizzat göreceğiz. Yeni elektrifikasyon sistemlerinin ve ray sistemlerinin kontrolleri yapılacak. En kısa zamanda da inşallah Bursa'nın hizmetine sunmuş olacağız."

Projenin tamamlanmasıyla Bursa'nın demir yolu ulaşımında yeni bir döneme girileceği, test sürecinin ise projenin bitişine yönelik önemli kilometre taşlarından biri olduğu belirtildi.

BURSA HIZLI TRENDE KAVUŞUYOR TEST SÜRÜŞLERİ BAŞLADI, DAVUT GÜRKAN TARİH VERDİ