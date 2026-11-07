Tutak'a yeni hizmet: şehit Erol Duru polis merkezi amirliği açıldı

Tutak'ta yeni hizmet binası açıldı:

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yapımı tamamlanan Şehit Erol Duru Polis Merkezi Amirliği, düzenlenen törenle resmen hizmete başladı. Yeni bina, Tutak İlçe Emniyet Amirliği bünyesinde faaliyet gösterecek ve şehit Erol Duru'nun adını yaşatacak şekilde hizmet verecek.

Açılış töreni ve ziyaretler:

Açılış törenine Ağrı Valisi Önder Bozkurt ile AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci katıldı. Tören öncesinde Vali Bozkurt, şehit Erol Duru'nun annesini evinde ziyaret ederek ailenin hal ve hatırını sordu, bir süre sohbet etti ve ailenin yanında olduğunu gösterdi.

Anma ve temenniler:

Törende şehit Erol Duru rahmet ve minnetle yad edildi. Yetkililer yeni hizmet binasının Tutak ilçesi ve emniyet teşkilatı için hayırlı olmasını diledi; açılış, hem anma hem de yerel güvenlik altyapısına yapılan somut bir katkı olarak değerlendirildi.

ŞEHİT EROL DURU POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİNİN AÇILIŞ TÖRENİNE AĞRI VALİSİ ÖNDER BOZKURT VE AK PARTİ AĞRI MİLLETVEKİLİ RUKEN KİLERCİ DE KATILDI.