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Zonguldak'ta sağanak sonrası refüje çarpan otomobilde dört kişi yaralandı

Zonguldak'ta sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu sürücü ve üç yolcu yaralandı; yaralıların durumu iyi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 17:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Zonguldak'ta sağanak sonrası refüje çarpan otomobilde dört kişi yaralandı

kaza yerinden bilgiler

Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağışın ardından kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan bir otomobil refüje çarparak kaza yaptı. Olayda 4 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak-Ankara kara yolu Gökgöl mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü T.D. (48) yönetimindeki 34 DVR 618 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yol yüzeyinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada sürücü T.D. ile araçtaki yolcular N.D. (47), S.D. (22) ve S.D. (8) yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

yol güvenliği ve trafik düzeni:

Belediye ekipleri, yolda yağ dökülmesi tespit edilmesi üzerine güvenlik amacıyla kum dökerek önlem aldı. Kazanın ardından ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı; temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra yol tekrar çift şeritten ulaşıma açıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ZONGULDAK’TA SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN BİR OTOMOBİLİN REFÜJE...

ZONGULDAK’TA SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN BİR OTOMOBİLİN REFÜJE ÇARPMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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