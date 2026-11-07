Biyoteknolojiyle antibiyotik direncine karşı yeni stratejiler

Healing Hall'de sağlıkta dönüşüm ve türbülans:

Sağlık alanındaki dönüşüm, bilimsel bilgi, disiplinler arası iş birliği ve yenilikçi çözümlerle yönetilmesi gereken çok katmanlı bir süreç olarak öne çıktı. Healing Hall'de gerçekleşen oturumlarda; antibiyotik direnci, biyoteknoloji yatırımları, yapay zekâ, longevity ve sürdürülebilir yaşam gibi başlıklar bir arada ele alındı. Toplantı, sağlık sistemlerinde hem kısa vadeli türbülansları hem de uzun vadeli denge kurma ihtiyaçlarını tartıştı.

Pharmatopia Vizyoner Eczacılar Derneği Kurucu Başkanı Adile Özdağ etkinliğin teması hakkında şunları söyledi: "Bu yılın teması olan türbülans, yalnızca yaşadığımız dalgalanmaları değil, değişimi doğru okuma ve birlikte yönetme ihtiyacını da anlatıyor. Bu dönüşümün merkezinde ise sağlık var. Bu yıl değişen ekonomik ve toplumsal dengelerden sürdürülebilir yaşama, GLP-1 çağının tüketici ve markalar üzerindeki etkilerinden metabolik sağlığa, longevity ve pozitif yaşlanmadan biyoteknolojiye, yapay zekâdan sağlıkta güvene, cilt ve saç sağlığından kadın sağlığına kadar geleceğin önemli başlıklarını konuştuk".

biyoteknoloji ve antibiyotik direnci:

Etkinlikte öne çıkan konulardan biri, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "sessiz pandemi" olarak tanımlanan antibiyotik direnci oldu. Resul Yeşilyurt, antibiyotik direncinin sadece bugünü değil gelecek nesilleri de tehdit eden bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekti ve yanlış, gereksiz antibiyotik kullanımının direnci beslediğini vurguladı: "Antibiyotik direnci, bütün dünyanın ve insanlığın karşı karşıya olduğu, özellikle gelecek kuşakları tehdit eden bir sağlık sorunu. Dünya Sağlık Örgütü bunu ’sessiz pandemi’ olarak adlandırıyor. Yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımı, antibiyotik direncini besleyen en önemli konular arasında yer alıyor."

Yeşilyurt ayrıca biyoteknolojinin bu mücadelede taşıyabileceği rolün altını çizdi: "Biyoteknoloji ise yeni nesil ve farklı bakış açılarıyla geliştirilen tedavi yaklaşımları ortaya koyabilir." Bu bağlamda etkinlikte, biyoteknolojik üretimle geliştirilen bitkisel kaynaklı ürünlerin ve yenilikçi moleküler yaklaşımların dirence karşı potansiyel katkıları da tartışıldı.

iş birliği, sürdürülebilirlik ve uygulama odaklı adımlar:

Dernek Başkanı Akgün Özen ise sağlık alanındaki dönüşümün tek bir meslek grubunun gücüyle çözülemeyeceğini vurguladı: "Sağlık alanında yaşanan dönüşüm, hiçbir meslek grubunun tek başına yanıtlayamayacağı kadar kapsamlı. Bu nedenle birlikte düşünmeye, üretmeye ve ortak çözümler geliştirmeye ihtiyacımız var. Türbülanslı dönemlerde dengede kalmanın yolu da değişimi doğru okumaktan, bilimsel yaklaşımı korumaktan ve insan sağlığını merkeze alan iş birliklerinden geçiyor."

Konuşmalarda öne çıkan ortak mesaj; bilimsel veriye dayanan, disiplinler arası iş birliğini ve yenilikçi finansman ile yatırım modellerini içeren bir yol haritasının gerekliliğiydi. Katılımcılar, antibiyotik direnciyle mücadelede sadece yeni moleküller geliştirilmesinin değil; doğru kullanım kültürünün yaygınlaştırılması, biyoteknolojik alternatiflerin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir üretim pratiklerinin benimsenmesinin de şart olduğunu belirtti.

Etkinlik, sağlık sektöründe teknoloji transferi, yapay zekâ destekli tanı ve tedavi araçları ile biyoteknolojik yatırımları birleştiren çözümlerin hem politika yapıcılar hem de uygulayıcılar açısından önceliklendirilmesi çağrısıyla son buldu.

RESUL YEŞİLYURT