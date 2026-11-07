Motosikletliler organ bağışı için umut zincirini sokaklara taşıdı

Balıkesir'te farkındalık korteji:

Balıkesir'de 10Riders Motosiklet Kulübü ile Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik, "Umut Zincirine Sen de Katıl" sloganıyla gerçekleşti. Balıkesir Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen kulüp üyeleri ve çocukları, üzerinde "iyiliğin kalbe dokunsun", "bir imza yeni bir hayat" ve "hayat paylaşınca güzel" gibi mesajların yer aldığı dövizlerle şehir turu yaparak dikkat çekti.

Turun ardından kortej, Toplu Taşıma Merkezi (TTM) önünde sonlandı; burada yapılan basın açıklaması ve toplu fotoğraf çekimiyle etkinlik sona erdi. Etkinlik çevredeki vatandaşların alkışlarıyla desteklendi.

il sağlık müdürlüğü uyarıyor:

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü İl Organ Bağışı Koordinatörü Dr. Nazmi Başaran, basın açıklamasında hem kendi bağışçı olduğunu belirtti hem de organ bağışının toplumsal önemine vurgu yaptı. Başaran, Türkiye'de 30 binin üzerinde kişinin organ nakli beklediğini ve 2025 verilerinin durumun ciddiyetini gösterdiğini söyledi. Ayrıca, "Her iki saatte bir organ nakli sırası bekleyen hastalarımızdan bir kişi maalesef aramızdan ayrılıyor" uyarısını yineledi.

Başaran, organ bağışının yalnızca sayılardan ibaret olmadığını, bunun "sönen ocaklar, yarım kalan hayat hikâyeleri" demek olduğunu belirterek organ bağışının hastaya yeniden nefes aldırmak ve bir ailenin umudunu yeşertmek anlamına geldiğini ifade etti.

beyin ölümü ve bağış süreci hakkında açıklama:

Canlı vericili nakillerin sınırlı fayda sağladığını, kadavradan bağışın ise ayrı bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başaran, beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların geri dönüş şansının bulunmadığını hatırlattı. Başaran, yakınların vefatı sonrası tıp otoriteleri tarafından bağış teklif edildiğinde buna izin verilmesinin dünya genelinde kabul gören bir uygulama olduğunu söyledi ve vatandaşlara şu soruyu yöneltti: "Toprakla buluşacak bir vücut parçasını neden başka bir insanın hayatının uzaması veya yaşam kalitesinin artması için bağışlamıyoruz?"

Organ bağışının artık erişilebilir olduğunu belirten Başaran, vatandaşların e-Devlet ve e-Nabız üzerinden bağışçı olabileceklerini hatırlattı ve tüm halkı ön yargılardan uzak durarak umut zincirinin bir halkası olmaya davet etti.

motosiklet kulübünden anlamlı mesaj:

10Riders Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Özgür Candar etkinliğin sadece bir kısa turdan ibaret olmadığını, toplum için anlamlı bir mesaj verme amacı taşıdığını belirtti. Candar, motosikletle yolda olmayı sevdiklerini ancak en anlamlı yolculuklardan birinin "bir insanın hayatına dokunabilmek" olduğunu söyleyerek herkesi organ bağışı davetine katılmaya çağırdı.

Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Erdal Ünal da etkinliğe katılarak destek verenlere teşekkür etti. Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile etkinlik sona erdi.

BALIKESİR'DE 10RİDERS MOTOSİKLET KULÜBÜ, BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİNDE 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI DOLAYISIYLA FARKINDALIK ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ.