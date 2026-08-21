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Tuval ve dikkat: Erzincan'da güzel sanatlar için özel yetenek sınavları yapıldı

EBYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'ne başvuran yaklaşık 100 aday, iki aşamalı özel yetenek sınavında çizim ve gözlem yeteneklerini sergiledi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Tuval ve dikkat: Erzincan'da güzel sanatlar için özel yetenek sınavları yapıldı

Sınavın düzeni ve katılımcılar:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'ne başvuran yaklaşık 100 civarında aday, Fen-Edebiyat Fakültesi girişinde düzenlenen sınavlarda hünerlerini gösterdi. Uygulama, iki aşamadan oluştu ve adaylar hem teknik hem de gözlem odaklı görevlerle değerlendirildi.

Değerlendirme ölçütleri:

Değerlendirmede sunulan çalışmalar; sanatsal beceri, kompozisyon, çizim tekniği ve gözlem yeteneği açısından incelendi. Bu kriterler, bölüm kontenjanı için hangi adayların başarılı sayılacağının belirlenmesinde temel rol oynadı.

Sonuçlar ve kayıt süreci:

Başarılı bulunan öğrenciler, Resim Bölümü'ne kayıt yaptırabilecek. Sınavların tamamlanmasının ardından fakülte, kayıt ve yerleştirme işlemlerini yönetecek ve seçilen adaylar resmi kaydını yaptırarak eğitimlerine başlayacak.

ERZİNCAN’DA GÜZEL SANATLAR İÇİN ÖZEL YETENEK SINAVLARI YAPILDI

ERZİNCAN’DA GÜZEL SANATLAR İÇİN ÖZEL YETENEK SINAVLARI YAPILDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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